Boj s covidem mají usnadnit vakcinační pasy a průkazy. Česko je s výhodami pro jejich držitele zatím opatrné

Praha V republice je teď téměř deset tisíc vakcín proti covidu, ve čtvrtek by mělo dorazit dalších 19,5 tisíce dávek. Očkování začíná u zdravotníků a seniorů, je víc zájemců než ampulí, ale na jaře by se situace měla změnit – a pak bude třeba motivovat vlažné. Vlády proto zvažují, jak k dobrovolné vakcinaci přivést ty, kterým se nechce. Může jít o bonusy, například že by do hospod či kin mohli jen ti, kdo už jsou před covidem chráněni, někteří sociologové a experti to doporučují. Nejzřetelněji se rýsuje projekt evropského vakcinačního pasu.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že další vakcína proti koronaviru dorazí ve čtvrtek Bude mít jednotnou podobu a státy EU jednají o tom, aby všude platilo totéž. Čili aby všichni ctili, že očkovaný smí přijet do ciziny bez testu a karantény. Mezinárodní očkovací doklad řeší také Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Prvním pilotním projektem snahy pod vedením WHO, který by měl být realizován koncem května 2021, bude digitálně ověřitelný mezinárodní očkovací průkaz,“ udává k termínům vakcinační strategie, na niž server Lidovky.cz odkázala Barbora Peterová, mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZ). Bude tak ještě trvat, než se z očkování stane přeshraniční propustka. Vedle toho existuje český očkovací průkaz, papír dostane každý, kdo proticovidovou injekci absolvuje. Hlavním smyslem je evidence, aby stát a lékaři věděli, kdo už byl a kdo ještě ne. O stimulaci přidruženými výhodami se tu mluví, ale nejedná. „Na stůl takový návrh zatím nikdo nepřinesl,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf epidemiologické skupiny MZ Roman Chlíbek. Jako první hovořila o bonusech pro očkované proti covidu hlavní hygienička Jarmila Rážová na podzim. Konkrétní nebyla, jen uvedla, že by se s vakcinací pojil přístup ke službám, který by neočkovaní neměli, případně ne bez čerstvého negativního testu. Přístup je známý z oblasti sportu, kde se takový postup zaváděl u amatérských soutěží: kdo měl test, směl nastoupit. S vakcínou by to bylo analogické, tímto směrem se podle vyjádření vládního poradce Romana Prymuly ubírá Mezinárodní olympijský výbor. Stále však jde jen o sportovce, úvahy nepokročily do řad diváků. Spojovat s očkováním výhody, respektive s nenaočkováním se omezení, je ošemetné – vakcinace je (nejen) v České republice schválená coby dobrovolná, proto s ní nelze spojovat zásahy do osobních svobod. Injekci by vláda případně mohla nařídit u vybraných povolání, třeba zdravotníků či pracovníků kritické infrastruktury. Stimuly od firem Otázkou si neláme hlavu jen zdejší politická reprezentace. Například lidé v Izraeli obdrží dva týdny po vpichu druhé dávky očkovaní takzvaný zelený pas, který by měl přinášet právo navštěvovat jinak zapovězená místa či nedodržovat vyhlášená omezení. Druhou dávku tam ještě nikdo nedostal a detaily neexistují. Podobnou cestu zvažuje také Maďarsko, ale tamní představitelé neupřesnili nic bližšího. V Česku začalo očkování proti covidu. První dávky dostali premiér Babiš a válečná veteránka Emilie Řepíková Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) opakovaně zdůrazňoval, že s odmítnutím vakcíny proti covidu nebudou spojené žádné sankce, případná bonifikace za podstoupení injekce by se proto musela vyhnout nástrahám možných žalob. Všechno neleží jen v rukou státu, se specifickými požadavky mohou přicházet i firmy, ať už pro svoje pracovníky, nebo klienty. Mladoboleslavská Škoda Auto už oznámila, že chce mít svoje lidi proočkované a půjde tomu naproti. Zavede u sebe firemní benefity – nejspíš ve formě zvýhodněné služby či produktů – pro ty, kdo na vakcinaci přijdou. Ve třech svých zdejších závodech buduje očkovací centra s vlastním zdravotnickým personálem a vedení automobilky dalo ministerstvu zdravotnictví na srozuměnou, že pokud by o část várky vakcín nebyl zájem, Škodovka ji od státu odkoupí. Nikdo jiný než resort nemůže dávky v rámci společné evropské dohody pořizovat. Z pohledu zákazníka se jeví pravděpodobné, že očkování sehraje roli v letecké dopravě. Ředitel australských aerolinek Qantas Alan Joyce ohlásil, že na jejich sedačky smí usednou jen očkovaní. Přesvědčit vlažné Podle průzkumu, který si zadalo ministerstvo zdravotnictví, se čtyřicet procent Čechů chce nechat očkovat, dalších dvacet procent neví, zbytek vakcínu odmítá. Aby injekce mohly vrátit život do normálních kolejí a zdolat covid, bylo by žádoucí, aby očkovacím průkazem disponovalo asi 70 procent populace. Přesvědčit nerozhodné tak bude zásadní, protože očkování je dle odborníků jedinou cestou z koronavirové pasti. Očkování je jediným východiskem z covidové krize. Vynucovat ho je ale problém, míní profesor Špičák z IKEM Česko začalo s očkováním proti covidu v neděli. Na druhý svátek vánoční dorazilo do země prvních 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v EU. Podává se ve dvou dávkách, podruhé po 21 dnech od první aplikace. Na podobném principu má fungovat většina vakcín proti koronaviru od jiných světových firem, jedinou jednorázovou má být ta od americké společnosti Johnson & Johnson. Čtvrteční dodávka vakcín bude určená už i pro regionální nemocnice, zatím s ní nakládají jen v Praze a v Brně. Téměř 3000 dávek dostane Fakultní nemocnice Ostrava, protože v Moravskoslezském kraji je teď nejhorší situace ohledně hospitalizací i počtu lidí vyžadujících intenzivní péči. Injekce až do podzimu Do konce ledna by do Česka mělo dorazit dalších 355 tisíc dávek vakcíny. Celkově má republika podle premiéra Andreje Babiše (ANO) objednáno 15,9 milionu sér pro 8,95 milionu lidí. Předseda vlády minulou neděli uvedl, že stát nebude tvořit zásoby, ale všechny doručené očkovací látky plánuje ihned využít. I z toho důvodu je dle něj zapotřebí rozšířit počet očkovacích center, jichž je v současnosti pouze jednatřicet. Po Novém roce se portfolio vakcín rozšíří, čeká se schválení produktů od firem AstraZeneca, Moderna, Curevac a Johnson & Johnson. V lednu se čekají dodávky séra od Pfizeru a Moderny, v únoru od AstraZeneci, dohromady 640 750 dávek. V březnu 900 tisíc dávek, v dubnu téměř 1,5 milionu, v květnu téměř 2 miliony. Jako první mají být očkovaní zdravotníci a nejohroženější senioři, kteří jsou hospitalizováni nebo žijí v ústavní péči. Podle premiéra se běžná populace dostane k vakcíně na konci března. Následující měsíce budou dle vládních představitelů ve znamení očkování, lékaři s injekcemi budou v permanenci až do podzimu. Vakcína je dobrovolná, stát připraví pro zájemce objednávkový systém, podobný jaký funguje v případě antigenních či PCR testů na covid-19.