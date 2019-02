‚Hrozí zánik lesních porostů.‘ Ministersvo chce kvůli kůrovcové kalamitě speciální pravomoc

Ministerstvo zemědělství by mohlo dostat pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací do zákonného rámce hospodaření s lesy a cílem minimalizace škod. V úpravě lesního zákona to navrhla skupina poslanců v souvislosti s nynější kůrovcovou kalamitou.

„Novela přináší možnost odchýlit se od běžných pravidel hospodaření zejména ohledně těžeb a zalesňování,“ napsali předkladatelé z osmi klubů v důvodové zprávě. Za současného stavu některá ustanovení lesního zákona podle nich neumožňují účinný zásah proti kůrovci tak, aby bylo možné alespoň část lesů zachránit.

O nezbytných opatřeních by mohlo ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně ve dvou krajích. Případné odvolání proti rozhodnutí by nemělo podle novely odkladný účinek. „V případě neřešení stávající situace hrozí zánik lesních porostů na velkých plochách, což by následně způsobilo nejen zhoršení vodního režimu, ale též degradaci půdy, a omezilo protipovodňovou funkci lesa,“ stojí ve zdůvodnění předlohy.

Novelu, kterou podepsala skupina poslanců ANO, ČSSD, ODS, SPD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, nejprve projedná vláda. Rozhodne o ní Parlament. Autoři chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení.

O předloze hovořil v lednu ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman na konferenci v Brně. Poslaneckou iniciativu zdůvodnil tím, že přijetí změn zákona obvyklou cestou by trvalo příliš dlouho. Na zásahy v lesích poškozených kůrovcem a jejich obnovu letos půjde 1,15 miliardy Kč, což je dvojnásobek proti loňsku. Ministerstvo by také chtělo nahradit vlastníkům lesům ztráty na tržbách kvůli nízké ceně dříví na přesyceném trhu.