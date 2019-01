Bojkovat čínské výrobky kvůli Huawei? To bychom si nezavolali, říká ke schůzce s velvyslancem Kubera

PRAHA Když se naposledy setkal čínský velvyslanec s tuzemským ústavním činitelem, mezi oběma stranami zůstala nepříjemná pachuť. Premiér Andrej Babiš si minulý týden stěžoval, že ambasador Čang Ťien-min po jejich schůzce lhal o postoji české vlády k varování před bezpečnostními riziky čínské firmy Huawei. Po této diplomatické havárii má ve čtvrtek čínský velvyslanec sezení rovnou se dvěma českými představiteli, sejde se s předsedou senátu a ministrem zahraničí.

Jako první je na řadě schůzka, která proběhne na půdě horní komory parlamentu. První muž Senátu přijme ambasadora v deset hodin dopoledne. Čínský velvyslanec se zařadí do zástupu těch, s nimiž Jaroslav Kubera zasedl k jednacímu stolu po svém zvolení na špici Senátu.



Kubera je připravený zmínit, že se mu čínská reakce na jednání s premiérem Babišem nelíbila. „Zejména z čínské strany považuji za nevhodné takové schůzky na Twitteru nedejbože Facebooku hodnotit. Mě trápí reakce čínského velvyslance, protože, což mu naznačím, Česká republika je suverénní stát,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz druhý nejvyšší ústavní činitel Česka.

Lidovky.cz: Za jakých okolností se domlouvala schůzka s čínským velvyslancem, co je jejím předmětem?

Je to dlouhodobě plánovaná návštěva mezi dalšími dvaceti velvyslanci, které už jsem přijal a ještě přijmu. Všechny podněty vychází od jednotlivých ambasád. Je to vysloveně zdvořilostní schůzka po mém zvolení, nic jiného to není. Předmětem schůzky nejsou řešení diplomatických nebo politických složitostí.

Lidovky.cz: Vaše setkání přitom přichází v citlivé době. Koncem minulého týdne premiér Babiš prohlásil, že ambasador Číny o jejich předvánoční schůzce lhal. Na profilu čínské ambasády se objevilo prohlášení, že česká strana lituje svého postoje k čínským firmám Huawei a ZTE. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost varoval před infrastrukturou těchto firem coby rizikovou pro národní bezpečnost. Premiér interpretaci čínské ambasády odmítl, budete tak na schůzce ostražitý?

Mohu vám prozradit, co budu komentovat. Zejména z čínské strany považuji za nevhodné takové schůzky na Twitteru nedejbože Facebooku hodnotit. Stejně to vidím u premiéra, podle mého názoru se to principiálně nedělá. V tomhle jsou sociální sítě velmi nebezpečné, protože se tam vždy komunikuje zkratkovitě. Za lepší považuji komunikaci face to face (v tváří tvář, pozn. aut.) než Facebook.



Lidovky.cz: V čem se vám postup čínské ambasády po schůzce s premiérem příčí nejvíce?

Mě trápí reakce čínského velvyslance, protože, což mu naznačím, Česká republika je suverénní stát. Počtem obyvatel je sice jako jedno větší čínské město, ale to na tom nic nemění. Je to podobné, jako když nás ruský velvyslanec poučoval, jaké tabulky máme mít v Praze 6. Toho zase znepokojilo, že u sochy maršála Koněva byl dodatek. Ale na to nemá právo, jsme suverénní stát. To platí i vůči Číně. Můžu jet na Tchaj-wan a Čína se z toho nezblázní.

Lidovky.cz: Budete apelovat na velvyslance, aby se po vaší schůzce zdržel jejího hodnocení na sociálních sítích?

Určitě mu to řeknu. Ale formát schůzky je takový, že ani nebude co interpretovat. Každopádně zmíním, že si nepřeji, aby něco psal na sociální sítě. Navíc tam ani nejsem, takže bych mu nemohl odpovědět.

‚Údaje nám kradou všichni‘

Lidovky.cz: Budete mluvit s čínským velvyslancem o upozornění NÚKIB ohledně Huawei a ZTE?

Ne, vůbec ne. To může být předmětem jiných schůzek, ale na této schůzce to předmětem určitě nebude.

Lidovky.cz: Co když to zmíní sám, že mu postoj českých orgánů v této věci vadí?

Řeknu mu, že to je problém, který by se však neměl řešit mediálně, ale na úrovni vládních činitelů ve spolupráci se patřičnými službami státu. První reakce byly nesmyslné. Údaje nám kradou všichni. Každá aplikace, co chcete na mít telefonu, chce přístup ke všemu, co v mobilu máte. A vy to uděláte, protože aplikaci chcete. Telefony Huawei samy o sobě žádné nebezpečí nepředstavují, nebezpečí představuje možnost softwarově ovlivňovat technickou infrastrukturu.

Lidovky.cz: Do jaké míry berete varování NÚKIB vážně, považujete také infrastrukturu od firmy Huawei za riziko pro národní bezpečnost?

Beru to vážně, co se týče infrastruktury, ale vím o tom už z dřívější doby. V Teplicích (Kubera ja bývalý primátor Teplice, pozn. aut.) spolupracuji s firmou, která v Německu tyto struktury vyrábí. I tato společnost říkala, že se jí to nezdá. Obavy jsou to legitimní, ale netýkají se jenom Huawei. Každopádně je potřeba se zeptat autorů zákona o veřejných zakázkách, proč máme tak de**lní zákon. Tam je příčina. Protože Huawei má cenu poloviční než kdokoliv jiný. A nikdo si nedovolí vybrat dražší variantu, protože by ho zavřeli. Sami sebe obkličujeme a pak nevíme jak z toho.

Po Kuberovi Petříček Přesně v poledne Čang Ťien-min symbolicky vymění předsedu Senátu za šéfa tuzemské diplomacie Tomáše Petříčka. Podle informací LN se schůzka s ministrem zahraničí dojednala koncem loňského roku. „Pan ministr určitě bude mluvit o aktuální kauze, která se týká kybernetické bezpečnosti českých občanů,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Robert Řehák.

Přiblížit další body schůzky kvůli diplomatické diskrétnosti odepřel, ale ministr Petříček o nich ještě ve čtvrtek promluví sám. „Po schůzce bude ve 13 hodin tiskový brífink k obsahu rozhovoru, tam ministr řekne vše, co bude chtít,“ vysvětlil mluvčí.

Lidovky.cz: Pokud ponecháme aktuální kauzu Huawei stranou, o čem byste chtěl s panem velvyslancem mluvit?

Když uvedu případ, který nás trápí. To jsou samohybná vozidla, co budou jezdit bez řidiče. Pro teroristy to bude úžasný prostředek, který budou moci využít. Takže předmětem schůzky bude třeba elektromobilita. Budu se ho ptát, jestli věří tomu, že na elektromobilitu všichni čekáme. Možná zmíním i životní prostředí. Ale spíš to bude obecná debata, protože takové schůzky trvají řádově do 30 minut. Není možné tam řešit problémy celého světa.

Lidovky.cz: Ačkoliv tomu žádná čísla ani nastavení naší zahraniční politiky neodpovídají, prezident republiky prezentuje Čínu coby strategického partnera České republiky. Dostane se i na toto téma?

O tom se také můžeme bavit, Čína je jedním z hospodářských partnerů. Na jedné straně pan prezident ji vydává div ne za největšího strategického partnera, což není. Ale na druhou stranu je třeba respektovat jednoduchý fakt, že kdybychom chtěli být tvrdí a řekli, že na protest vůči čínské politice nebudeme používat čínské výrobky, tak bychom si dnes ani nezavolali a zítra polovina národa nepřijde do práce, protože ji čínský mobil s budíkem nevzbudí. Žijme na zemi.