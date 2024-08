Klíšťat výrazně přibylo, boreliózou se nakazilo nejvíc lidí za poslední dekádu

Nemocí od klíšťat bylo letos do konce července zhruba o polovinu víc než loni za stejné období. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o hlášených infekcích. SZÚ na sociální síti X uvedl, že letošních více než 1900 případů boreliózy je nejvíc za posledních deset let.