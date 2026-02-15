Boris Šťastný si dovede představit olympiádu v Česku, chce o tom mluvit se Slováky

Ministr pro sport Boris Šťastný si dovede představit, že by Česko pořádalo olympijské hry. Nemá obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice. Dala by se podle něj využít existující zařízení. Přednost by dal zimním olympijským hrám a Česko by je mohlo pořádat s ostatními středoevropskými zeměmi, například se Slovenskem.
Šťastný to řekl serveru Aktuálně.cz. Nejbližší volné termíny jsou podle něj v letech 2038 a 2040.

„Upřímně – ano, dovedu si to minimálně představit,“ odpověděl ministr na dotaz, zda chce zkusit pořádat olympiádu. „Preferoval bych úvahy o zimních hrách, protože jsou komornější a úspornější,“ řekl ministr. „Rád bych na to téma hovořil s mým protějškem na Slovensku, protože Slovensko v minulosti o pořádání zimních olympijských her ve Vysokých Tatrách usilovalo. Chci o tom také otevřít debatu – veřejnou i politickou. Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ tvrdí ministr.

Slovenským ministrem pro sport a cestovní ruch je Rudolf Huliak.

Praha se v minulosti v čele s primátorem Pavlem Bémem ucházela o možnost pořádat olympijské hry v roce 2016. Nedostala se však ani do užšího výběru. Předem ale avizovala, že hlavní úsilí o získání olympijských her do hlavního města směřuje k roku 2020.

Myšlenka vyvolala nesouhlas mnoha Pražanů. Projektu nevěřili a kandidaturu považovali za vyhozené peníze. Proti se stavěla i tehdejší opozice.

O přerušení prací na kandidatuře zastupitelé rozhodli v červnu 2009 kvůli nutnosti šetřit. Společnost Praha olympijská nakonec soud v roce 2013 vymazal z rejstříku.

