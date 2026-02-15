Boris Šťastný si dovede představit olympiádu v Česku, chce o tom mluvit se Slováky

Šťastný to řekl serveru Aktuálně.cz. Nejbližší volné termíny jsou podle něj v letech 2038 a 2040.
„Upřímně – ano, dovedu si to minimálně představit,“ odpověděl ministr na dotaz, zda chce zkusit pořádat olympiádu. „Preferoval bych úvahy o zimních hrách, protože jsou komornější a úspornější,“ řekl ministr. „Rád bych na to téma hovořil s mým protějškem na Slovensku, protože Slovensko v minulosti o pořádání zimních olympijských her ve Vysokých Tatrách usilovalo. Chci o tom také otevřít debatu – veřejnou i politickou. Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ tvrdí ministr.
Slovenským ministrem pro sport a cestovní ruch je Rudolf Huliak.
Praha se v minulosti v čele s primátorem Pavlem Bémem ucházela o možnost pořádat olympijské hry v roce 2016. Nedostala se však ani do užšího výběru. Předem ale avizovala, že hlavní úsilí o získání olympijských her do hlavního města směřuje k roku 2020.
Myšlenka vyvolala nesouhlas mnoha Pražanů. Projektu nevěřili a kandidaturu považovali za vyhozené peníze. Proti se stavěla i tehdejší opozice.
O přerušení prací na kandidatuře zastupitelé rozhodli v červnu 2009 kvůli nutnosti šetřit. Společnost Praha olympijská nakonec soud v roce 2013 vymazal z rejstříku.
29. ledna 2026