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Máma by mě řezala, řekl Šťastný k Turkovu videu s doutníkem a větrníky

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  12:58
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Ministr sportu Boris Šťastný na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25....

Ministr sportu Boris Šťastný na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanec Motoristů Filip Turek dorazil do štábu na Malé Straně. (10. října 2026)
Marián Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci. (4. října 2025)
Olga Richterová na tiskové konferenci klubu Pirátů ve Sněmovně. (13. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku ministr pro sport, prevenci a...
21 fotografií
Výsledky komunálních voleb nejsou vzkazem současné vládě, míní ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podle pirátské poslankyně Olgy Richterové ale voliči hnutí ANO odcházejí a premiér Andrej Babiš „ochutnal prohru“. Šťastný v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova také zkritizoval video spolustraníka Filipa Turka, v němž bojuje proti větrníkům pomocí doutníků.

Richterová v debatě upozornila na rozdílné podmínky, v nichž jednotlivé strany do komunálních voleb vstupují. Piráti podle ní nemají za sebou sponzory, jaké mají například Motoristé. To jim podle ní ztěžuje úspěch ve velkých městech, jako je Praha, kde se komunální politika stále více podobá celostátní politice a nejde o konkrétní regionální tváře.

Šťastný s Richterovou v tomto ohledu souhlasil. „Motoristé postavili kandidátky jen v šedesáti obcích, takže nám to ještě bude trvat,“ řekl k budování stranických struktur. Zároveň odmítl, že by výsledky komunálních voleb představovaly vzkaz vládě, jejímž je členem.

Ministr sportu Boris Šťastný na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Poslanec Motoristů Filip Turek dorazil do štábu na Malé Straně. (10. října 2026)
Marián Jurečka ve volebním štábu SPOLU v Olomouci. (4. října 2025)
Olga Richterová na tiskové konferenci klubu Pirátů ve Sněmovně. (13. října 2026)
21 fotografií

Jiného názoru byla však pirátská poslankyně. „Pan Babiš ochutnal prohru. Je vidět, že lidi, kteří volili Babiše, odcházejí,“ prohlásila. Podle Richterové lidé reagují také na kroky vlády v ekonomické oblasti. „Je totiž vidět, že Babiš sahá na peníze lidem, protože na ně nechce sáhnout sobě a agrobaronům,“ uvedla. Bývalý ministr práce a šéf lidoveckých poslanců Marian Jurečka je s výsledky své strany spokojený.

V debatě přišla řeč také na video poslance Filipa Turka, v němž se vymezuje proti větrným elektrárnám tak, že do cukrových větrníků típá doutníky. Poukazoval tak na to, že zamezil „nekontrolovatelné výstavbě větrných elektráren“. Video se natáčelo na půdě Poslanecké sněmovny.

Šťastný uvedl, že s počínáním spolustraníka nesouhlasí a že si věc s Turkem vyříkali. „Moje maminka by mi řezala jako koně, takže my jsme si to interně vyříkali. Já s tím nesouhlasím a nikdy bych to neudělal,“ řekl ministr. Jak konkrétně s ním věc prodiskutoval a zda ho jako předseda poslaneckého klubu Motoristů napomenul, sdělit odmítl. Podle něj ale podobné chování může odrazovat část voličů strany.

„Myslím si, že volič nechce namachrovanou aroganci a lidi, co jen dělají ramena,“ odsoudil Jurečka podobné počiny. Slogan Motoristů „Hrozní jsme“ přitom ironicky obrátil na „Trapní jsme“.

Video Turek publikoval ve čtvrtek u příležitosti svých narozenin, ohlíží se v něm za uplynulým rokem. Turek si ve videu, v němž je záběr například také na portrét Václava Klause, přisuzuje zásluhy za to, že zamezil „nekontrolovatelné výstavbě větrných elektráren“. Větrné elektrárny byly tématem i minulý týden, kdy se občané některých obcí zároveň s komunálními volbami mohli vyjádřit k jejich výstavbě i vymezení takzvaných akceleračních zón pro jejich výstavbu.

„Stal jsem se prvním člověkem, který vyhrál boj s větrnými mlýny. Ne tím, že bych zastavil vítr, ale povedlo se nám zastavit nekontrolovatelnou výstavbu větrných elektráren,“ doplnil ve videu Turek. Po celou dobu kouřil doutník, ten následně zapíchl do větrníku z cukrárny, zřejmě aby ilustroval, že je výstavba „větrníků“ zastavena.

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