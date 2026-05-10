Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti

  11:08
Ministr pro sport zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě) se v příštím týdnu sejde kvůli sobotnímu pražskému derby s předsedou FAČR Davidem Trundou. Společně budou řešit bezpečnost na stadionech. Podle Šťastného je klíčová prevence.

„Včerejší událost v závěru derby mezi Slavií a Spartou pokládám za nesmírně nešťastnou. Byl jsem osobně na stadionu. Přiznám se, že jsem z toho nemohl v noci usnout,“ uvedl Šťastný.

Nyní hodlá čekat na jednání a rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. V příštím týdnu se ale plánuje sejít s předsedou FAČR Davidem Trundou. „Budu s ním hovořit o bezpečnosti na stadionech a možnostech zlepšení,“ doplnil s tím, že není příznivcem represivních opatření, ale prevence.

Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé)
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)
„Český fotbal se v tomto ohledu za poslední roky posunul hodně dopředu a věřím, že kluby se z této události poučí. Fotbal je naším národním sportem a láskou mnohých z nás,“ dodal.

Sobotní fotbalový zápas mezi pražskou Spartou a Slávií skončil předčasně poté, co na hřiště ze severní tribuny vrhli fanoušci Slávie.

Slavistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že po výtržnostech v závěru sobotního derby klub s okamžitou platností uzavírá severní tribunu, kde sídlí nejaktivnější příznivci a viníci sobotní akce. Tvrdík také dodal, že ze situace vyvodí důsledky. Mezi ty by mohl patřit i doživotní zákaz na stadion pro některé fanoušky.

Z prvního týmu navíc vyřadil útočníka Tomáše Chorého a obránce Davida Douděru, kteří za své chování viděli červené karty.

