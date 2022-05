Zemřel politolog a pedagog Bořivoj Hnízdo

Hnízdo patřil mezi ty, kdo po svém návratu z britské emigrace v polistopadovém Československu a později České republice obnovoval obor politologie. Zapojil se do budování nově vznikající Fakulty sociálních věd UK. Zaměřoval se především na politickou geografii a geopolitické proměny ve 20. a 21. století, byl odborníkem na Velkou Británii a státy Commonwealthu.

Jeho přednášky i zkoušky se nejen na FSV staly pro několik generací studentů takřka legendární. „Velmi inspirativně přednášel, podporoval spolupráci fakulty a institutu se zahraničím, pod jeho vedením vznikly desítky absolventských prací. Několik let předsedal Akademickému senátu FSV UK a působil zde také jako proděkan pro zahraniční styky. V této funkci a také jako vedoucí IPS zakládal anglojazyčné studijní programy, které dnes významně přispívají k dobrému jménu FSV a Univerzity Karlovy v zahraničí,“ uvedla na webu FSV Hnízdova kolegyně Malvína Krausz Hladká.

FSV UK @FSV_UK FSV UK se zármutkem oznamuje, že zemřel prof. Bořivoj Hnízdo, vysokoškolský učitel a bývalý ředitel @IPS_FSV_CUNI. Nejbližším a rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. ➡️https://t.co/xXi9nDNvqk https://t.co/swhqRHcfh7 oblíbit odpovědět

V kurzech politické geografie a kurzech věnovaných současným geopolitickým problémům podle ní nepůsobil jako autoritativní lektor, ale jako podněcovatel myšlení a otevřený diskutér. Jeho monografie Mezinárodní perspektivy politických regionů byla ve své době průlomová, informace a geopolitické souvislosti z ní čerpala celá generace politologů a politických geografů.

Hnízdo také založil renomovaný časopis The Annual of Language and Politics and Politics of Identity, byl členem mnoha vědeckých a odborných institucí, přednášel na Diplomatické akademii českého ministerstva zahraničí a mnohých českých a zahraničních univerzitách. Publikoval, byl častým hostem v médiích.

Výuka byla pro Hnízda na prvním místě po celou dobu jeho akademické kariéry. „Až do svých posledních dnů přednášel a konzultoval studentské práce. Přinesl noblesu a galantnost, představoval gentlemanství a kosmopolitismus – všechno tak žádané a ceněné hodnoty i v současném světě,“ dodala Krausz Hladká.