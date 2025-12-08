Začalo bourání první poloviny Šmejkalky, řidičům na D1 přineslo omezení

Stavbaři opravující most Šmejkalka na dálnici D1 u Senohrab začali demolovat polovinu mostu ve směru na Prahu. Doprava je převedena na opačnou stranu dálnice a střední dělicí pás. Dělníci nyní budou starý most nad historickým obloukem rozebírat a zároveň stavět nový. Potrvá to zhruba tři čtvrtě roku, poté je čeká stejný postup na druhé straně ve směru na Brno, řekl novinářům vedoucí projektu Jan Gramblička z firmy Strabag.
Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1. (8. prosince 2025) | foto: ČTK

Předtím auta jezdila v obou směrech ve dvou zúžených pruzích vyosených do stran, aby prostřední část zůstala volná pro stavbu.

„V prostoru nad obloukem budeme části staré konstrukce odřezávat a za pomoci dvou autojeřábů je budeme snášet dolů,“ uvedl Gramblička. Nejtěžší kusy mohou vážit až 50 tun a měřit sedm metrů. Pod mostem je budou rozebírat demoliční bagry. Většina materiálu se podle Grambličky využije na nové stavbě.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v zemi má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Práce začaly v červenci 2023, s uvedením do provozu se počítá v první polovině roku 2027. Dělníci musejí nejdřív odstranit nosnou konstrukci až po historický oblouk, který zůstane zachován a čeká ho oprava. Na stavbě, která pokračuje i v zimě, pracuje denně až 50 dělníků.

Auta projíždějí opravovaným úsekem dvěma zúženými jízdními pruhy v každém směru maximální rychlostí 80 kilometrů v hodině. Tak tomu bude podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla po celou dobu rekonstrukce, dodržování rychlosti kontrolují radary. Zejména v ranních a odpoledních špičkách se doprava dříve zpomalovala a tvořily se kolony.

Podle ŘSD to bylo částečně způsobeno tím, že větší vozidla před omezením brzdila nebo zastavovala a přejížděla z levého do pravého pruhu, který je širší. V novém dopravním omezení zůstala šířka pruhů podle Rýdla téměř stejná. Pravý pruh v obou směrech je široký 3,15 metru a levý 2,15 metru.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně. ŘSD chtělo podle Rýdla most zbourat a vybudovat jeho repliku, památkáři ale požadovali zachovat původní oblouk. Dělníci ho proto museli zajistit a osadit čidly, aby věděli, jak se při rekonstrukci chová.

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.

Délku stavby ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 ji upravovali. Most pak byl uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.

