Češka při úderu hurikánu Beryl přišla o prsty. Nebyl nikdo, kdo by pomohl, říká

Během dovolené Češky Terezy Machařové, která jela se svým manželem do Mexika, se nad hotelem prohnal hurikán Beryl. Okna začala praskat a když žena chtěla otevřít dveře od pokoje, prsty jí zajely do futer. „Nebyl nikdo, kdo by mi pomohl,“ líčí. Po dlouhých hodinách v nemocnici zjistila, že o tři prsty přišla. Češi se za léčbou nyní vrací do vlasti a po hotelu budou požadovat náhradu.