Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Podle starosty Tomáše Novotného je v obci kromě elektrického vedení poškozeno několik střech nebo plot mateřské školy, zraněný nikdo nebyl.
„Bezprostředně po přechodu bouřky jsme přímo v Rantířově a přilehlých obcích Vyskytná, Jiřín, Ježená, Hlávkov, Šipnov, Plandry a Bílý Kámen celkem evidovali rozsáhlé poškození na vedení vysokého i nízkého napětí a přibližně 1 250 odběratelů bez dodávek elektrické energie,“ uvedl mluvčí skupiny E.ON Roman Šperňák.
Díky úsilí energetiků se už během středečního večera podařilo obnovit dodávky do většiny domácností. „Ke čtvrtečnímu ránu zbývalo zhruba 150 odběratelů bez dodávek elektrické energie,“ dodal Šperňák.
Přes Rantířov a okolí přešly silné bouřky od jihozápadu k severovýchodu. Vyskytl se v nich pravděpodobně jev zvaný downburst, tedy propad studeného vzduchu, který znamená velmi silné nárazy větru.
„V oblasti bylo velké množství škod, nejednalo se však o tornádo, ale o downburst - intenzivní propad studeného vzduchu v bouřce, která tam procházela. Rychlost větru v downburstu může být srovnatelná s rychlostí v silnějším tornádu, ale rozdíl je v tom, že vítr v tomto případě fouká jedním směrem, zatímco u tornáda dochází k charakteristickým škodám daným rotací,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Martin Adamovský, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu, který se na bouřky a tornáda specializuje.
„Odněkud nám na zahradu přilétly větve“
„Já nebyl doma, když se to stalo, byl jsem v práci. Tahle apokalypsa v ulicích mě čekala, když jsem se před chvílí vrátil. Soused říkal, že to byla průtrž se silným větrem. Krátká, ale ničivá, větve lítaly vzduchem jako sirky. Přitom o pár kilometrů dál následky zdaleka tak hrozné nebyly,“ vylíčil jeden z obyvatel zasažené obce.
„Odněkud k nám na zahradu přilétly větve, a to opravdu veliké. Poničily nám skleník u chaty a také poškodily plot,“ dodal chatař, který má svoji nemovitost kousek od školky.
Ve čtvrtek okolo půl deváté ráno byla podle starosty bez elektřiny spodní část obce. Ocenil práci energetiků, kteří pracují na obnově vedení, i přístup hasičů. Střechy, které poškodil silný vítr, se podle něj podařilo zajistit tak, aby do domů neteklo. Náhradní ubytování v obci nikdo nepotřebuje.
Pracuje se i na střeše kulturního domu, která je poničená asi ze čtvrtiny. Na plot školky spadly dvě vzrostlé lípy. Odhad škod zatím v obci nemají. Úklid stromů několik dní potrvá, dodal starosta Novotný.
Vlaky nejezdí mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy. České dráhy je nahradily autobusy. Očekávají, že se provoz obnoví dnes ve 14 hodin, řekla za České dráhy Vanda Rajnochová.