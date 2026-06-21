„Od 12:00 do 24:00 se jednalo celkem o 705 událostí, nejvíce v krajích Středočeském (262), Královéhradeckém (141), Jihočeském (70) a Vysočina (42),“ napsali hasiči.
Hasiči na železnici ve 12 případech odstraňovali větve a stromy popadané na trať, zasahovali také u zatopeného přejezdu v Příbrami a odčerpali vodu z výpravní budovy ve Strančicích u Prahy, uvedl Kavka. V Úvalech u Prahy budou v neděli hasiči odřezávat nebezpečně nakloněný strom nad jednou kolejí. „Včera se k místu nedostal jeřáb kvůli podmáčenému terénu. V tomto úseku je ale provoz zachován po dvou kolejích ze tří,“ informoval Kavka.
Bouřka v sobotu podle něj na několika místech dočasně vyřadila zabezpečovací zařízení, obnovit provoz se dařilo v řádech desítek minut. Vlaky kvůli tomu večer zhruba tři čtvrtě hodiny nejezdily například na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky-Kolín.
Ve Středočeském kraji hasiči například v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Příbrami zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.
Na Vysočině zasahovali například v Pelhřimově, kde zaplavila voda při silném dešti podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm osobní auto. Na Pelhřimovsku likvidovali také spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici.
I v neděli se v souvislosti s vysokými teplotami mohou vyskytnout bouřky doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami.
Bouřky v Královehradeckém kraji
Sobotní bouřky doprovázené silným větrem a přívalovým deštěm pak v Královéhradeckém kraji zaměstnaly hasiče především na Náchodsku a Královéhradecku. Od sobotních 15:00 zasahovali asi u 140 událostí souvisejících s počasím, informovali v neděli na sociální síti X.
Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze silnic a čerpali vodu za zatopených míst. Bouřky přišly po velmi teplém dni, kdy teploty přesáhly 30 stupňů Celsia.
Například v Červeném Kostelci na Náchodsku voda vyrazila kryty kanálů a zaplavila silnici, hasiči je vrátili zpět. Vítr tam také strhl plechovou střechu.
Situace se zlepší
Meteorologové přitom na neděli zmírnili výstrahu před bouřkami, na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší než v sobotu. Vyplývá to z aktualizované výstrahy a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.
Až do pondělního večera trvá varování před vysokými teplotami. „Dnes maximální teploty nad 31 stupňů Celsia naměříme zejména v Čechách a na jižní a střední Moravě. Vzhledem k vysokým teplotám a vysoké vzdušné vlhkosti budeme vnímat pocit dusna,“ uvedl Miloš Dvořák z ČHMÚ.
I c neděli odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky, které můžou doprovázet nárazy větru kolem 75 km/h, intenzivní srážky a kroupy. „Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v západní polovině Čech. Na Moravě očekáváme vývoj bouřek spíše v pozdních odpoledních hodinách a pravděpodobnost na nebezpečné jevy je menší,“ doplnil Dvořák.