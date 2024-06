Silné bouřky se ženou do Čech, pak udeří na Moravě. Hrozí lokální záplavy

Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a krupobitím se odpoledne a večer objeví hlavně ve východní části země. Odpoledne a večer dorazí do východní části Čech. Budou postupovat dál na Moravu a do Slezska, kde nebezpečné meteorologické jevy hrozí až do noci a mohou přijít i lokální záplavy.