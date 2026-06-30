Meteo pohotovost: vznikla supercela, na rozhraní Čech a Moravy velmi silné bouřky

Od pondělí panuje nad republikou bouřková „pohotovost“. Již v první den nového týdne měly přijít do Čech silné bouřky, které měly vystřídat týdenní tropické teploty. Nakonec se tak stalo až dnes.
Na severu Jihomoravského kraje se vytvořila velmi silná bouřka doprovázená zejména kroupami s průměrem dvou centimetrů a přívalovými srážkami s úhrnem i kolem 50 milimetrů. Bouřka postupuje zvolna k severovýchodu.
„Velmi silné bouřky (jsou) aktuálně severovýchodně od Brna a na Vyškovsku. Pozor hlavně na velké kroupy a nárazy větru. Bouřky nemají výrazný pohyb, riziko přívalových srážek je vysoké hlavně ve městech,“ uvedl večer ČHMÚ.
„Na Blanensku jsme zaznamenali zatím asi největší kroupy až k pěti centimetrům,“ dodal.
Na Vyškovsku očitý svědek ohlásil vznik supercely, což je velmi silná bouře s rotujícím vzestupným proudem vzduchu. Často ji doprovází intenzivní přívalové srážky, silný vítr nebo velké kroupy.
Supercely bývají spojovány i se vznikem tornád, i když v českých podmínkách jde o vzácný jev. V Česku se objevují především během pozdního jara a léta, kdy se střetává teplý a vlhký vzduch s chladnějšími vrstvami atmosféry.
Velmi silné bouře na jihu Českomoravské vrchoviny se rychle rozšiřují k severu. Vyskytují se v nich zejména velké kroupy, ojediněle až pěticentimetrové. Přívalové srážky mají i kolem 40 milimetrů a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině.
„Úhrny srážek na stanici ČHMÚ v Jihlavě nejsou zatím moc vydatné. Při přechodu bouřkového systému napršelo jenom mezi 4-5 mm srážek,“ informovali redakci iDNES.cz stanice ČHMÚ v Jihlavě.
Bouřky udeřily zejména na Jindřichohradecku a Třeboňsku a také na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Způsobily přívalové srážky, které měly ojediněle i kolem 50 milimetrů.
Meteorologové přidali varování, že deště mohou zatopit podchody, podjezdy, sklepy a níže položená místa a mohou rozvodnit malé toky. Upozorňují na možnost izolovaných škod větrem, zejména v důsledku lámání větví stromů. Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky.
„Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně,“ uvedli.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz