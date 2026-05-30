Česko zasáhnou bouřky a silný vítr, meteorologové varují i před záplavami

  12:38aktualizováno  12:38
Většinu Čech a část Moravy zasáhnou o víkendu silné bouřky. Doprovázet je může krupobití, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 milimetrů srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů nebo rozvodnění menších toků. Vítr a kroupy zase mohou lámat větve, což by mohlo omezit provoz na silnicích a železnicích.

Výstraha před silnými bouřkami se v sobotu týká od 12 do 19 hodin Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. V neděli od 12 hodin do půlnoci se výstraha rozšíří kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny.

V sobotu očekávají meteorologové ve zmíněných oblastech ojedinělý výskyt silných bouřek s menšími kroupami a nárazy větru o rychlosti až 20 metrů za sekundu, tedy 72 kilometrů za hodinu.

V neděli se pak kromě krupobití a silného větru mohou vyskytnout blesky a přívalový déšť, který by mohl způsobit lokální záplavy. Zvláště řidiči by si podle meteorologů měli dávat po oba dny pozor při cestách v daných regionech.

ČHMÚ také dnes omezil výstrahu před rizikem požárů. Platí nadále jen v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje.

