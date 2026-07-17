Výstraha před silnými bouřkami platí pro celé území České republiky až do půlnoci. Odpoledne se budou tvořit hlavně ve východní polovině a večer spíše v Čechách. „Mimo to mohou vznikat hlavně v závětří Šumavy ojedinělé, izolované bouřky, které ale zasáhnou menší území,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
První výraznější vlna bouřek se přitom vytvořila nad Vysočinou v odpoledních hodinách. Doprovází je výrazné nárazy větru, kroupy a intenzivní srážky. „Toto pásmo postupuje k východu a patrně se spojí s dalšími bouřkami postupujícími z Rakouska,“ uvádí meteorologové. Budou je doprovázet silné nárazy větru a intenzivní srážky.
Zhruba dvě hodiny po poledni udeřily blesky a lijáky v jižních Čechách a v okolí Orlických a Rychlebských hor, odkud mířily na Jeseníky.
Druhá vlna bouřek, doprovázená zejména intenzivními srážkami a v menší míře nárazy větru a kroupami, by měla dorazit ve večerních a nočních hodinách z Německa a přejít hlavně přes Čechy. „Načasování zejména této druhé vlny a intenzita projevů jsou zatím poměrně nejisté,“ napsali meteorologové ve 14 hodin. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h.
Intenzivní srážky budou problémem hlavně ve městech a průmyslových areálech, kde může docházet k lokálnímu zatopení.
Jaké bude počasí o víkendu
Zatímco v pátek sužovala vedra nad třicet stupňů velkou část Moravy, sobota přinese ochlazení. Bude oblačno, přechodně místy přeháňky nebo bouřky, zejména na horách. Večer bude ubývat oblačnosti. Teploty vyšplhají k 23 až 27 stupňům, na jihovýchodě Moravy až ke 30 °C.
V neděli také často zaprší. Nejprve bude polojasno, na západě Čech oblačno a ojediněle přeháňky. Během dne bude od severozápadu přechodně až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, i silnými. Později odpoledne a večer se naopak začne od západu vyjasňovat.
„Při ojedinělých silných bouřkách se vyskytnou silnější nárazy větru a intenzivnější srážky,“ varuje Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
Noční teploty klesnou k 16 až 12 stupňům, nejvyšší denní pak vystoupají k 19 až 24, na Moravě a ve Slezsku k 25 až 29 stupňům, na jihovýchodě až 31 °C.
Pondělí přinese ochlazení
Pondělí bude podle meteorologů slunečné, přesto se mírně ochladí. Bude polojasno, ráno místy až jasno a ojediněle mlhy. Během dne se výjimečně vyskytnou přeháňky, především na severu a severovýchodě území.
Noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni, v údolích ojediněle kolem 6 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou 18 až 22, na jižní Moravě až 26 °C.
V úterý budou teploty podobné, přes den maximálně 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 °C. Obloha zpočátku polojasná, během dne pak většinou oblačná, od severu místy občasný déšť nebo přeháňky. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti.
Středa přinese většinou oblačno, místy občasný déšť nebo přeháňky a nejvyšší teploty mezi 19 až 23 °C.
V druhé půli týdne by mělo být většinou oblačno, na většině území občas s deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší noční teploty mezi 13 až 8 stupni, nejvyšší denní pak 19 až 23, ke konci týdne na jihu Moravy až 27 °C.