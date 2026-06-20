Bouřky ve středních Čechách. Padají kroupy, neobvyklá záchrana se udála v Příbrami

Obzvláště silná bouřka se vyskytla například na Říčansku východně od Prahy. Na Příbramsku pak lokálně napršelo přes 70 milimetrů srážek.
Právě v Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. „Voda, která přitékala do rybníka, uvěznila dva lidi na zahradě v altánu, hasiči tam museli jet a dostat je z altánu na člunu,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
V Příbrami podle něj hasiči zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku vyjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody, řekl Sýkora.
Od 15:00 do 19:00 hasiči v regionu zaznamenali 74 událostí. V 57 případech šlo o technickou pomoc, z toho 30 výjezdů bylo k popadaným stromům nebo větvím. Nejvíce událostí evidovali na Kolínsku, Nymbursku a v Praze-východ.
Ve 14 případech hasiči čerpali vodu, přičemž polovina z těchto zásahů byla na Příbramsku. V tomto okrese byli hasiči také nejčastěji voláni k odstranění nebezpečných stavů, například k tekoucí vodě do školy či ucpaným okapům.
Oranžová výstraha před vysokým stupněm nebezpečí platí pro Čechy, Jihomoravský a Olomoucký kraj pro bouřky i teploty do sobotní půlnoci.
Přívalový déšť může rozvodnit menší toky a způsobit lokální zatopení podchodů, podjezdů či sklepů. Na některých místech meteorologové varovali i před bleskovými povodněmi.