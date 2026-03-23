„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 22. března 2026 náhle opustila mimořádná osobnost české filantropie, dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 | Konto Bariéry a současná předsedkyně správní rady Božena Jirků,“ napsal projekt Konto Bariéry na svém facebookovém profilu.
Nadace na svém profilu dále uvedla, že Božena Jirků, která nadaci založila, ji po desítky let rozvíjela s obrovským nasazením. „Pod jejím vedením se stal jedním z nejvýznamnějších charitativních projektů v České republice, pomohl tisícům lidí se zdravotním postižením a rozdělil více než jednu miliardu korun,“ píše Konto Bariéry, podle kterého byla Jirků první dámou české filantropie.
Server Blesk bez dalších podrobností uvedl, že utrpěla krvácení do mozku.
Od 70. let uváděla pořad Nad dopisy diváků v Československé televizi. Počátkem 90. let zorganizovala celonárodní veřejnou sbírku pod názvem Konto Míša. Na ní Jirků navázala sbírkou Konto Bariéry, ta dodnes pomáhá handicapovaným. Ředitelkou Nadace Charty 77 byla od roku 2002 a setrvala jí až do června 2023.
Za svou dlouhodobou charitativní činnost dostala od prezidenta Petra Pavla v roce 2023 Medaili Za zásluhy 1. stupně.