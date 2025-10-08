Brabec se vzdal mandátu poslance, zůstane hejtmanem Ústeckého kraje

Hejtman Ústeckého kraje byl na kandidátce až na posledním 26. místě, přes devět tisíc preferenčních hlasů ho ale vystřelilo na první místo a zpět do Sněmovny.
Krátce po zveřejnění výsledku Brabec požádal o čas na rozmyšlenou, kterou funkci si nechá. Respektive ve které bude pro Ústecký kraj užitečnější. „Zvážím to, dejte mi několik dní,“ uvedl v první reakci po volbách.
V den, kdy se sešel poprvé poslanecký klub ANO, je jasno. „Rozhodl jsem se, že se poslaneckého mandátu vzdám. Práce pro kraj je pro mě teď důležitější a cítím, že mě potřebuje. Řadu projektů jsme tam nakopli a rád bych je dokončil,“ vysvětlil důvody svého rozhodnutí Brabec s tím, že práce pro kraj je práce na plný úvazek stejně jako práce poslance. A obě najednou dělat nejde.
Mandát Brabcovi zanikne na ustavující schůzi Sněmovny, která se uskuteční 3. listopadu. Právě na ní Brabec nesloží poslanecký slib. V dolní komoře by místo Brabce měla usednout Jana Demjanová.
Brabec v minulosti čelil kritice, že byl zároveň poslancem, šéfem sněmovního zahraničního výboru a také hejtmanem.