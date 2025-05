Prodej bytu byl trestný čin, trvá Bradáčová na vině exstarosty Lomeckého

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký - U Obecního dvora Jedna ze staveb, kterou chce starosta Lomecký zachránit. Vznikla v 15. století a po 400 let se dostavovala. Bylo tu uložené i hasičské vybavení. | foto: Yan Renelt, MF DNES

ČTK to v pondělí zjistila z databáze InfoSoud. „Očekáváme, že rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci by mělo mít judikatorní význam pro další rozhodovací praxi soudů, a to v otázce rozlišení mezi hrubou nedbalostí a nepřímým úmyslem,“ řekl ČTK mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Veřejné řízení na byt o výměře téměř 230 metrů čtverečních v pražské Opletalově ulici vyhrála v roce 2012 dcera manželky miliardáře Pavla Tykače, která za něj nabídla podle obžaloby téměř 18 milionů korun.

Někdejší starosta za TOP 09 však nakonec v roce 2013 uzavřel smlouvu s jinou uchazečkou, která skončila v soutěži pátá s nabídkou 7,1 milionu.

Lomecký v minulosti vinu odmítl. Tvrdil, že dodržel podmínky veřejné soutěže. Ve chvíli, kdy někteří zájemci odstoupili a jiní získali byty v dalších výběrových řízeních, podepsal podle svých slov smlouvu se zájemkyní s nejvyšší platnou nabídkou. Odmítl, že by městské části způsobil jakoukoli škodu.

Lomecký čelil spolu s dalšími 27 lidmi obžalobě v jiné kauze týkající se prodeje bytů Prahy 1. Soudy i v tomto případě všechny obžalované pravomocně osvobodily.