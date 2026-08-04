Smrtelnou nehodu podnikatele Pelce přezkoumá Nejvyšší soud, zasáhla Bradáčová

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  10:59aktualizováno  10:59
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Podnikatel Zdeněk Pelc podle policie zavinil v červnu 2025 pod vlivem alkoholu...

Podnikatel Zdeněk Pelc podle policie zavinil v červnu 2025 pod vlivem alkoholu nehodu, při které zemřel řidič protijedoucího vozu | foto: František Vlček, Mafra / Hasiči Nové Strašecí

Lenka Bradáčová
Podnikatel roku Zdeněk Pelc.
Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...
Při středeční tragické nehodě podle informací Deníku zřejmě havaroval...
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Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v kauze smrtelné nehody, kterou loni podle policie zavinil pod vlivem alkoholu někdejší předseda představenstva loděnické firmy GZ Media Zdeněk Pelc. Justice trestní stíhání zastavila s ohledem na Pelcovu vážnou nemoc. Jeho advokát uvedl, že pro ně rozhodnutí státního zastupitelství není překvapením.

Bradáčová se zastavením nesouhlasí, uvedla v úterní tiskové zprávě. Podání dovolání Bradáčové již dříve navrhlo krajské státní zastupitelství a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).

Pelcův vůz se při nehodě loni 4. června čelně střetl s protijedoucím autem. Pelc se těžce zranil, druhý řidič následkům zranění podlehl. Pelc měl podle znaleckého posudku alkohol v krvi. Státní zastupitelství v Rakovníku podalo k okresnímu soudu obžalobu. Soudce požádal o vypracování znaleckého posudku ke zdravotnímu stavu. Následně vydal usnesení, ve kterém trestní stíhání zastavil, což potvrdil i Krajský soud v Praze.

Bradáčová požádala NS, aby dosavadní postup přezkoumal. Státní zástupce prý neměl možnost vyjádřit se ke znaleckému posudku. Navíc posudek podle Bradáčové pouze zmiňoval potenciálně nepříznivou prognózu zdravotního stavu s nutností dalšího ověření a vyhodnocení účinnosti léčby s odstupem několika měsíců. Nebylo tak prokázáno, že by Pelcův zdravotní stav zcela vylučoval možnost účastnit se hlavního líčení, například formou videokonference.

„Je také třeba akcentovat povahu a závažnost stíhaného skutku, při němž přišel o život člověk,“ uvedla Bradáčová.

Tejc ve svém podnětu informoval Bradáčovou o záznamu, který dostal od novinářů a který by mohl v kauze sloužit jako důkaz. „V době doručení tohoto podnětu ministra spravedlnosti však již Nejvyšší státní zastupitelství vyhodnocovalo dřívější návrh Krajského státního zastupitelství v Praze na podání dovolání v neprospěch obviněného,“ uvedl mluvčí Bradáčové Petr Malý.

„Jelikož v dovolacím řízení není možné uplatňovat nové důkazy, nejvyšší státní zástupkyně postoupila podnět ministra spravedlnosti místně a věcně příslušnému Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku k vyhodnocení důkazu,“ doplnil Malý.

Podle Pelcova právního zástupce rozhodnutí vzhledem k předchozím vyjádřením státního zastupitelství není překvapením a pouze potvrzuje dříve oznámený procesní postup. „Je důležité připomenout, že podání dovolání není rozhodnutím o jeho důvodnosti. Jedná se o mimořádný opravný prostředek, o jehož opodstatněnosti nyní rozhodne Nejvyšší soud,“ uvedl. Dodal, že se za svého klienta k právní argumentaci a odůvodnění dovolání kvalifikovaně vyjádří po jejich prostudování.

Advokát dále uvedl, že podstatný je i kontext celého případu s ohledem na to, že o zastavení Pelcova trestního stíhání pravomocně rozhodly dvě soudní instance a nynější dovolání až poté inicioval ministr spravedlnosti Tejc. „Podle dostupných informací jde o první veřejně známý případ za posledních pět let, kdy ministr spravedlnosti veřejně inicioval vůči Nejvyššímu státnímu zastupitelství využití tohoto mimořádného opravného prostředku v konkrétní trestní věci,“ sdělil.

Společnost GZ Media, která má víc než sedmdesátiletou tradici, je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Pelce po nehodě nahradil v čele představenstva jeho syn Zdeněk Pelc mladší.

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