Bradáčová pokárala Šarocha kvůli Čapímu hnízdu, měl jednat hned

„V rámci dohledového přezkumu bylo zjištěno pochybení dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, který bezodkladně, jak je jeho povinností, nereagoval na nové informace týkající se možného výslechu svědků,“ uvedla Bradáčová. Vrchní státní zastupitelstvo informaci zveřejnilo na svém webu.

„Tímto pochybením dozorového státního zástupce pak došlo ke vzniku průtahů v trestním řízení,“ dodala.



Podle serveru iROZHLAS.cz, který na dokončení prověrky upozornil, zahájilo VSZ přezkum případu před třemi týdny. Informace k případu si vyžádalo poté, co Šaroch na konci srpna vrátil kauzu policistům k došetření.



Policisté letos v květnu navrhli Babiše i Nagyovou obžalovat, Šaroch jim ale kauzu vrátil k došetření, a to zejména kvůli tomu, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků. Kriminalisté v pondělí Šarochovi spis po doplnění dokazování znovu předali, opět navrhli Babiše i Nagyovou obžalovat. Šéf Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím Šarochovi stanovil měsíční lhůtu, do které by měl o návrhu rozhodnout.

Deník N už v minulosti uvedl, přezkum VSZ souvisí s tím, že Šaroch předložil své rozhodnutí o tom, že případ vrátí k došetření policii až na konci srpna, přitom měl informace, kvůli kterým kauzu vrátil, už od července.

Farma Čapí hnízdo původně patřila premiérovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka.

Babiš mladší už dříve uváděl, že farma byla od počátku projektem jeho otce. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Premiér holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů. Babiš i Mayerová dlouhodobě vinu odmítají.