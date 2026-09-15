Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý doplnil, že šéfka žalobců před dalším komentářem vyčká, až bude mít příležitost si Tejce vyslechnout a seznámit se s jeho představami.
„Paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry v souvislosti s prosazováním trestní politiky, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií,“ uvedl Malý.
„Zároveň však může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem,“ doplnil.
Zatímco soudní moc je podle Ústavy ČR nezávislá, soustava státních zastupitelství spadá pod moc výkonnou, tedy pod vládu a ministra. Tejc hodlá Bradáčovou požádat, aby přijala vhodná opatření k zohlednění vládních priorit v činnosti státního zastupitelství, zejména při sjednocování a usměrňování postupu státních zástupců. Šéfka žalobců by mohla vydat metodická doporučení nebo takzvaný pokyn obecné povahy. Ministr by také chtěl, aby sledovala uplatňování vládních priorit v praxi.
Na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády Tejc vyjmenoval několik oblastí, které jsou pro kabinet prioritní. Konkrétně chce, aby se státní zástupci odvolávali či dovolávali proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu či týrání zvířat, aby méně stíhali kontroverzní projevy, aby rychleji řešili případy nutné obrany a aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Připustil, že vláda nemůže státní zástupce zavazovat ohledně toho, jak si mají počínat v konkrétních případech.
Unie státních zástupců se zatím k Tejcově aktivitě vyjadřovat nechtěla. Její prezident Tomáš Foldyna v pondělí sdělil, že věc nejprve probere s výkonným výborem stavovského sdružení. Ministrův záměr zkritizovala opoziční ODS. Vzkazovat státním zástupcům, jak mají postupovat, je podle jejího předsedy Martina Kupky ohrožením demokratického rozložení moci.