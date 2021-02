Brexit je krok do neznáma. Může ohrozit výměnu informací, říká náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek

PRAHA Možnou novou dohodu o výměně informací mezi policejními detektivy v Praze a Londýně se nyní snaží vyjednat ministerstvo vnitra. Chce předejít riziku, že se po brexitu nenajde celounijní řešení. Ze statistik přitom plyne, že za poslední čtyři roky se z celkem přibližně 1700 osob hledaných českou policií ve světě hned pětina z nich skrývala za kanálem La Manche, upozornil v rozhovoru pro Lidovky.cz náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek.

Lidovky.cz: Co znamená odchod Velké Británie z EU pro vnitřní bezpečnost unie a České republiky?

Je to krok do neznáma. Debatuje se, do jaké míry se podaří udržet standardy bezpečnostní spolupráce. Do značné míry se to odvine od toho, jestli budeme schopni sdílet informace a zda Velká Británie bude mít i nadále přístup do všech klíčových informačních databází EU. Už teď víme, že Britové nebudou schopní využívat Schengenský informační systém (SIS) pro potírání kriminality. Do dohody o vystoupení Británie z EU se to nepodařilo prosadit. Nyní jde o to, aby si policisté mohli přes kanál La Manche i nadále hladce vyměňovat informace například v boji proti závažné trestné činnosti.