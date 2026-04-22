Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

„Vládní návrh na odpuštění koncesionářských poplatků už letos povede k odchodu zaměstnanců, televize nebude moci plnit své zákonem dané povinnosti,“ uvedli v prohlášení odboráři ČT.
„Podporu stávkové pohotovosti vyjádřili stovky zaměstanců napříč ČT. Současný systém funguje mnoho let a prozatím nezaznělo, proč by se něco mělo měnit,“ řekl za odboráře na shromáždění Jan Moláček.
Jak bude samotná stávka vypadat, není podle Moláčka zatím jisté. „Chceme ale, aby nás bylo vidět a aby nás lidé brali vážně. Máme podporu vedení zpravodajství a chceme se setkat také s ředitelem Hynkem Chudárkem,“ řekl.
Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
Za velmi nepovedený označil návrh generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral. Ten míní, že nejlepší možný systém financování je ten současný.
Již dříve během středy vyhlásily odbory Českého rozhlasu stávkovou pohotovost na neomezenou dobu. „Odbory Českého rozhlasu považují návrh zákona za neúplný, tedy ušitý horkou jehlou, a podle některých ustanovení i za nepřátelský. Navrhovaná výše financování Českého rozhlasu je pro odbory zcela nepřijatelná,“ zdůraznil předseda stávkového výboru Českého rozhlasu Jan Křemen s tím, že navrhovaná výše financování významně omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost.
„Podle našeho názoru má tato změna sloužit pouze k připoutání Českého rozhlasu k libovůli politiků, kteří takto chtějí ČRo ovládnout,“ uvedl dále Křemen. „Odboráři i další pracovníci veřejnoprávních médií jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média bránit, a to všemi zákonnými prostředky,“ dodal a vyzval veřejnost, aby se za veřejnoprávní média postavila.
Klempíř řekl, že úspory jsou standardním úkolem manažerů a že nechuť médií šetřit může veřejnost vnímat jako jejich odtržení od společnosti, která se v posledních letech musela rovněž uskromnit.