Senátoři řešili výdaje na obranu, Zůna nepřišel. Jako by námi pohrdal, zkritizovali

„Jednali jsme o dopadech íránské krize na Českou republiku a naši bezpečnost. Bylo to utajené jednání. Tato krize je skutečně vážná s globálními dopady,“ uvedl na tiskovém brífinku Fischer.
Senátní jednání o rozpočtu mělo ve výboru pracovní název „silnice a železnice namísto těžké brigády?“. Senátoři v čele s předsedou výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem kritizovali nedostatečné plánované navyšování investic do obrany současnou vládou Andreje Babiše (ANO). „Tento bod jsme projednávali v nepřítomnosti ministra obrany. Pan ministr opět nepřišel,“ sdělil Fischer na brífinku. Podle jeho slov jde o „znevažování bezpečnostních hrozeb“ a dokonce to začíná připomínat „pohrdání Senátem“.
„Vyzvali jsme vládu, aby dostála svým povinnostem a závazkům ohledně obrany a bezpečnosti naší země,“ kritizoval předseda výboru. „Oháníme se velkými nákupy do obrany, ale nemáme čím střílet, s čím cvičit,“ pokračoval senátor. Bezpečnostní hrozby podle něj nebyly nikdy na takové úrovni jako nyní. „Musíme změnit kurz,“ apeloval Fischer.
Česko se stejně jako další státy NATO zavázalo k navýšení výdajů na obranu až na pět procent HDP s tím, že 1,5 procenta mohou být pouze vedlejší nevojenské investice. „Výrok, že si nemůžeme dovolit dávat na obranu pět procent neobstojí. Kdybychom nebyli v NATO, možná bychom museli dávat až deset procent,“ myslí si Fischer.
Česko chce letos jako obranné výdaje vykázat například 20 miliard ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle mluvčího Ministerstva dopravy Františka Jemelky poslouží na výstavbu dálnic a železnic, které by armáda mohla využít.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se v úterý sešel na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem právě kvůli návrhu rozpočtu na letošní rok. Hlava státu v minulosti uvedla, že pokud v návrhu rozpočtu nebudou vyšší výdaje na obranu, rozpočet nepodepíše. „Mezinárodní hrozby se zvětšují, zatímco naše výdaje stagnují,“ uvedl prezident po jednání. Kancelář Hradu nicméně oznámila, že rozpočet Pavel podepíše nejspíše v pátek.
Jednou z bezpečnostních hrozeb může být situace v Íránu, kterou senátoři také probrali. Útok Spojených států a Izraele, který začal na přelomu února a března, zatím pro Českou republiku podle vlády neznamenal zvýšení bezpečnostního rizika.