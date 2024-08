Na brigádu od čtrnácti let? Pozor na přetížení. Proti novele jsou i zástupci zaměstnavatelů

Záměr má být přínosem nejen pro teenagery, ale také pro trh práce. Novela zákoníku práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, která poputuje na jednání vlády, počítá s tím, že pracovat by směly i čtrnáctileté děti. Plán však sklízí kritiku – jak z řad zástupců zaměstnavatelů, tak od vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Obávají se přílišného tlaku na děti a zvýšení nákladů pro firmy.

Podle dosavadní právní úpravy platí zákaz práce dětí mladších 15 let a nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku. Výjimku mají pouze umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Pokud novela projde legislativním procesem, mohly by všechny děti starší 14 let v době letních prázdnin provádět lehké práce.