Anonymní aplikace pomáhá obětem domácího násilí. Nově radí, jaká mají práva

Aplikace Bright Sky funguje již několik let a nově nabízí uživatelům právního průvodce. V sekci Rady a pomoc mohou uživatelé či uživatelky najít lidsky vysvětleno, zda mají jako oběť trestného činu nějaká práva a jak je mohou využít, zjistí, co je vykázání a k čemu slouží či zda se mohou považovat za zvlášť zranitelnou oběť.

Právní poradna odpoví i na to, kdy má oběť nárok na právní zastoupení zdarma. „Aplikací se prolíná trauma-informovaný přístup. To znamená, že nehodnotíme, neříkáme, co oběť udělat musí, ale co udělat může,“ vysvětlila ředitelka projektu Bright Sky Veronika Řídelová.

„Je důležité polidštit právní jazyk tak, aby oběť po napadení, často ve stresové situaci, dostala srozumitelným způsobem informace a mohla se k nim vracet,“ uvedla Branislava Marvanová Vargová, vedoucí služby odborné sociální poradenství organizace Rosa.

Odkazy navíc nezůstávají v historii prohlížeči telefonu. „Pokud se na odkazy lidé dívají skrze aplikaci, nikdo nevidí, že stránky o pomoci obětem navštívili,“ dodala Řídelová.

V práci s oběťmi využívají v organizaci Rosa možnost psaní deníku, který aplikace nabízí. Lidé si do něj zaznamenávají všechny incidenty, aby zřetelně viděli, jak se násilí vyvíjí. „Psaní podobného deníku v papírové formě je rizikové, protože je velká šance, že ho útočník objeví,“ poznamenala Marvanová Vargová.

Loni přes aplikaci volalo na tísňové linky přes 400 lidí. „Aplikace umožňuje na tyto linky volat diskrétnějším způsobem,“ vysvětlil ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání ministerstva vnitra Jan Paďourek. Dodal, že policisté ročně řeší na osm tisíc případů domácího násilí.

„Může to být násilí mezi studenty i v jiných oblastech, než je pouze domov,“ řekl. Asi ve 1200 případech využijí možnost desetidenního vykázání útočníka ze společné domácnosti.

Aplikaci si od počátku jejího fungování v Česku stáhlo přes 9100 uživatelů, každý měsíc ji využívá téměř 300 lidí. Nejpoužívanějšími funkcemi jsou „Formy násilí“, dotazník „Jsem v ohrožení?“ a „Odchod z násilného vztahu“.

V dotazníku asi 1600 uživatelů odpovědělo, že cítí z partnera strach. Na 560 lidí odpovědělo záporně, 117 nedokázalo odpovědět. Z asi dvou tisíc uživatelů tisícovka uvedla, že partner fyzicky ublížil jim, jejich dětem nebo domácím mazlíčkům.

Za vývojem aplikace stojí britský expolicista. V Británii, kde původně vznikla, funguje od roku 2018. V Česku je dostupná od února 2020. Na vývoji české verze aplikace se podílela policie s ministerstvem vnitra a neziskovou organizací Rosa.

Aplikace je mezinárodním projektem, jehož verze jsou kromě Česka dostupné ve třinácti zemích, na čtyřech kontinentech ve více než dvaceti jazycích.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková nyní dokončuje přípravu nového zákona o domácím násilí. Aktuálně je pomoc obětem rozdělena do řady různých předpisů.

Nový zákon by měl přinést jednotnou definici domácího násilí a zlepšit postavení obětí. Vykázání útočníka se například prodlouží z deseti dní na dva týdny. Novou legislativu chce Laurenčíková představit Sněmovně v dubnu.