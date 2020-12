Zmutovaný koronavirus z Británie jsme zatím v Česku nenašli, uvádí národní laboratoř. Další mutace ale ano

Praha Světem se šíří zmutované varianty viru SARS-CoV-2. Pozdvižení vyvolala mutace, kterou zaznamenala Velká Británie. Ta se totiž zemí šíří bezprecedentní rychlostí. V Česku se vyskytuje rovněž mnoho nových variant. Podle Národní referenční laboratoře však žádná z nich neodpovídá britské verzi.

Británie oznámila pro některé své regiony nejpřísnější opatření od chvíle, kdy pandemie udeřila poprvé. Svět včetně České republiky s ní ruší spojení. Prý se zde objevila nová mutace covidu-19, která se „nekontrolovaně šíří“, řekl v neděli britský premiér Boris Johnson podle zpravodajství BBC. Zmutovaný kmen je více infekční, v Londýně již čítá dvě třetiny všech případů.

Pokud by agresivní forma covidu zasáhla Českou republiku, mohly by čísla podle imunologa Václava Hořejšího vystoupat na hodnoty z dob vrcholu pandemie. To se však zatím nestalo. Česká Národní referenční laboratoř (NRL) vyloučila, že by se mutace, kterou vědci objevili v Británii, vyskytovala i u nás.

Virus ze své podstaty mutuje, proto i v Česku byl zaznamenán velký počet různých variant covidu-19. Některé nové kmeny se podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Heleny Jiřincové objevují častěji než původní podoby viru.

Nicméně žádná z nich nepřipomíná britský typ. „Britskou variantu zde (v České republice) nemáme detekovánu,“ uvedla molekulární bioložka Jiřincová pro Lidovky.cz. „V ČR se tedy neobjevuje změna ve vazebném místě, která UK VUI 202012/01 variantu charakterizuje, tedy N501Y (záměnu asparaginu za tyrosin na pozici 501), detekujeme od září záměnu asparaginu za lysin na pozici 439 (N439K) - tedy také ve vazebném místě na receptor, která se objevuje celosvětově ,“ upřesnila Jiřincová odbornou terminologií. Volně přeloženo se zde zatím britský strašák koronavirový nevyskytuje.

Bioložka poukazovala na změnu tzv. špičky viru (spike protein) – tedy část, která je zodpovědná za průnik viru do buněk našeho těla. Tu našli výzkumníci ve vzorcích z Británie. Objevují se obavy, že by podobné mutace mohly v budoucnu znesnadnit očkovací proces, jelikož by se novým variantám viru musely vakcíny přizpůsobovat. V současnou chvíli podle odborníků nicméně bezpečně fungují.

Nová mutace byla poprvé zaznamenána 20. září v britském Kentu, uvádí server The Conversation. Téměř čtvrtina listopadových případů v Londýně byly podle BBC pacienti zasaženi novou variantou koronaviru. V polovině prosince počet vystoupal na dvě třetiny. Nyní je tento kmen rozšířen po celé Anglii kromě Severního Irska, největší výskyt je v jihovýchodní části země. Několik případů se z Británie přeneslo podle serveru Bloomberg i do Dánska, Holandska, Belgie a Austrálie.