Brno Brněnská divadla se nemusejí omlouvat kardinálovi Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, chtěli omluvu po Centru experimentálního divadla (CED) a Národním divadle Brno, a to za zásah do svých osobnostních práv. Zamítavý rozsudek městského soudu je pravomocný, ve středu ho potvrdil Krajský soud v Brně.

Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. „Chceme společnost, kde jsou tolerovány urážky? Já ji nechci a pan kardinál také ne. A proto tady jsme,“ uvedl ve středu u soudu Němec. Žalobci podle něj nemají problém s tím, aby se v demokratické společnosti slušně vyjadřovaly názory, nechtějí však tolerovat samoúčelné urážky.