Brněnský exprimátor Vokřál: Kauza nás poškozuje. Faltýnkova syna se zeptám na vilu

Praha Petr Vokřál patří k nejoblíbenějším politikům hnutí ANO. Jméno místopředsedy vládního subjektu se skloňovalo v případě úvah o nových členech vlády Andreje Babiše. Teď však brněnský exprimátor čelí nepříjemné situaci. Jeho domovskou jihomoravskou organizaci ANO zasáhla kauza cinknutých zakázek v městské části Brno-střed.

Zatčení dvou čelních komunálních politiků hnutí ohrožuje i Vokřálovu popularitu. V rozhovoru pro LN Vokřál zmínil, že vysvětlení bude požadovat o i od Jiřího Faltýnka, syna 1. místopředsedy hnutí. Faltýnek ml. si od jednoho z obviněných koupil vilu.

LN Jakým způsobem bude jihomoravské ANO napravovat situaci po zatčení několika vašich předních členů hnutí?

Z mého pohledu jde o pochybení jednotlivců, které nelze nikdy vyloučit. Mrzí mě, že čtyři roky intenzivní a poctivé práce se nyní dostávají do ne úplně dobré polohy. Dnes máme oblastní a krajské předsednictvo, kde se budeme bavit o dalším postupu. Pro mě je to obrovské zklamání.

Jiří Faltýnek na jednání brněnského zastupitelstva (podzim 2018).

LN Navrhnete vyloučení Jiřího Švachuly a Petra Liškutina, které policie poslala do vazby a stíhá je pro podezření z cinknutých veřejných zakázek? Plánujete plošnou kontrolu členstva ve vaší krajské organizaci?

Plošnou kontrolu nebudeme dělat. S řadou členů jsem již hovořil, je to pro nás velké zklamání. Členové jsou zmatení a naštvaní, zejména ti v organizaci Brno-střed. Zatím jen víme, že jim bylo sděleno obvinění, a že jsou ve vazbě. Informace máme jen z médií. Sám za sebe říkám, padni komu padni. Neřeším, o koho jde, a kdo se jak jmenuje. Zakročit bychom měli razantně.

LN Švachula je popisován jako vlivná osoba brněnské organizace ANO, ostatně hnutí v letech 2016 a 2017 i sponzoroval. Jak jste vnímal jeho pozici? Prověříte zakázky, kolem kterých se tento politik motal?

To prověří policie. S panem Švachulou jsem se znal, přišli jsme spolu do styku, nebudu tvrdit, že jsme se nikdy neviděli. Blízcí jsme si ale nebyli, nepůsobil jsem na Brně-střed. Co se týká vlivu, těžko říct. Kdyby opravdu měl takový vliv, působil by dnes na magistrátu. On tam ani nekandidoval, byl pouze na devátém místě kandidátky Brno-střed. To samo o sobě něco vypovídá. Je otázkou, jak se kauza v právní rovině bude vyvíjet, a kam až nás dovede.

Jaroslav Faltýnek při domovní prohlídce.

LN Poškodí kauza ANO na jižní Moravě? Nebude pro vás tento příběh něco jako kauza kolem politiků ODS v Praze, která byla pro občanské demokraty baštou – podobně jako je Brno pro ANO?

Doufám, že ne natolik. V každém případě kauza už nás poškozuje, proto se musíme k věci postavit razantně. Chceme vyslat jasný signál, že s takovými manýry se nehodláme identifikovat. Naopak. Jak říkám, jsem z toho špatný, protože takové věci jsem vždy kritizoval. Doufám, že případ se nebude rozrůstat.

LN Na základě pátrání po korupci v Brně se detektivové dostali k mýtné větvi kauzy, ve které se točí jméno 1. místopředsedy hnutí Jaroslav Faltýnek, který vás přivedl do vysoké politiky? Jak jeho zásahy do tendru na provoz mýta hodnotíte?

Těžko se mi to komentuje, protože kauzu kolem mýta jsem kvůli brněnské větvi téměř nesledoval. Viděl jsem vyjádření pana Faltýnka a nemám důvod mu nevěřit.

LN Deník MF DNES v pondělí přinesl informaci, že Faltýnkův syn Jiří si koupil ve Vranově u Brna vilu od rodiny brněnského podnikatele Ivana Trunečky, který je v kauze Brno-střed rovněž stíhaný. Znervózňuje vás propojení Jiřího Faltýnka s obviněnou skupinou?Znervóznilo mě to, v klidu mě to nenechává. Předpokládám, že pan Faltýnek ml. přijde s nějakým vysvětlení. Budu se ho na to muset zeptat, předpokládám, že dům pořizoval v dobré víře. Je to ale dvě hodiny stará zpráva, takže jinak teď zareagovat neumím. Propojení s lidmi takového typu by mě znervóznilo u kohokoliv.