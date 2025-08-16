Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

  15:13
Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který informaci přinesl jako první, za tím stojí jeho zdravotní stav. To posléze potvrdila také mluvčí Okresního soudu Brno-venkov Michaela Janočková.
Krajský soud v Brně 15. února 2012 zahájil líčení s bývalým manželem zavraždění...

Krajský soud v Brně 15. února 2012 zahájil líčení s bývalým manželem zavraždění spisovatelky Simony Monyové - Borisem Ingrem. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Boris Ingr u Vrchního soudu v Olomouci (4. června 2012)
Simona Monyová
Simona Monyová
Simona Monyová
V pátek ráno s ním reportér serveru mluvil na onkologickém oddělení fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích, kam přišel Ingr na prohlídku. Dle jeho popisu je bývalý vězeň pohublý a radost z propuštění mu kazí právě zdravotní komplikace. Na otázku, zda plánuje kontaktovat rodinu spisovatelky, reagoval negativně. „Nemám v plánu se s nimi vídat,“ odpověděl. Jeho hlavní prioritou je nyní léčba.

O předčasné propuštění se přitom snažil již několikrát, žádost ovšem soud pokaždé zamítl. Vraždy se dopustil v srpnu roku 2011, kdy při hádce sáhl po noži a spisovatelku šesti bodnými ranami usmrtil. Čin tehdy otřásl celou republikou a zvýšil jak zájem o knihy Monyové, tak i počet kontaktů na linky pomoci pro oběti domácího násilí.

Její zkušenosti pomáhaly ostatním

Právě týrání, jak psychické, tak i fyzické, předcházelo celé tragédii. Podle zdroje z blízkého okolí spisovatelky ji manžel například několik let bil. Sama Monyová tyto osobní zkušenosti často reflektovala ve svých knihách, které byly oblíbené zejména u žen. „Moje knihy odebírají některé manželské poradny jako podpůrnou terapii,“ pyšnila se tehdy spisovatelka.

Kromě toho se ale věnovala i humorným a oddechovým tématům, které střídala právě s těmi vážnějšími. Mezi její nejznámější tituly patří Deník citového vyděrače, Blonďatá stíhačka, Tchyně a uzený nebo Srdceboly. Celkem napsala přes třicet knih, přičemž první z nich byl v roce 1997 román Osud mě má rád.

16. srpna 2011

Seriál se snaží o niterní pohled

Její tvůrčí začátky otevřou šestidílný seriál, na kterém filmaři začali pracovat letos na jaře. Na streamovací platformu ho mají v plánu vypustit příští rok. Hlavní roli v něm ztvární Tereza Ramba. „Simona Monyová jako osobnost i její společenský přesah na mě kladou obrovskou zodpovědnost. Všichni tady k tomu přistupují s obrovským respektem, potíme tady krev,“ okomentovala herečka při natáčení na brněnské přehradě.

Seriál zachycuje kromě úspěchu a spisovatelského talentu i stinné stránky jejího života, jako je rozvod s prvním mužem, život s Ingrem a nakonec i samotnou tragédii. „Kauzu si pamatuju, když se stala. Byl jsem mladý, ale nedokázal jsem pochopit, že se to může stát někomu, kdo je takto mediálně známý. Ale může se to stát vesměs komukoliv. Je to nešťastný příběh,“ zmínil Kryštof Hádek, který v seriálu hraje jejího prvního manžela Pavla.

K celému příběhu přistupují s úctou také tvůrci. „Od počátku vývoje spolupracujeme s rodinou Simony Monyové. Jsme šťastní, že se nám podařilo navázat kontakt a získat jejich důvěru. Potkali jsme se a představili jsme jim náš záměr. Bylo důležité je přesvědčit, že nebudeme pracovat bulvárně, že nám nejde o senzaci, ale o niterný pohled,“ přiblížila kreativní producentka Klára Follová.

4. dubna 2025
