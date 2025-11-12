Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Autor: ,
  19:19aktualizováno  19:19
Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení na prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož místě by v budoucnu mohla vyrůst vysněná moderní aréna.
Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za Lužánkami na stadiony v Berlíně, Londýně a Helsinkách. | foto: Lucky Man Films

Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...
23 fotografií

Podmínkou při prodeji parcel bude podle radního Tomáše Aberla (TOP 09) to, že zůstanou určené výhradně pro stavbu fotbalového stadionu. Majitel Zbrojovky a miliardář Vojtěch Kačena při jednání s radními znovu deklaroval, že arénu postaví na své náklady, na což vedení města reagovalo prvním reálným krokem, který by měl směřovat k podstoupení zmíněných pozemků Kačenovi.

Jistotu pro sen brněnských fotbalový fanoušků to nicméně neznamená. Město stále vede s podnikatelem Liborem Procházkou neukončené soudní spory o stavby, které na tamních parcelách stojí. I proto jsou ve hře další dvě varianty – v Technologickém parku a na výstavišti, kde už aktuálně roste multifunkční hokejovou aréna.

Pro tři prověřovaná místa v Brně, kde by mohl stát nový fotbalový stadion, vzniknou také dopravní modely. Studie budou pracovat s návštěvností 30 tisíc lidí na fotbal a 40 tisíc na koncert a nastíní varianty pro běžný den a víkend. Celkem vznikne 12 modelů. Předpokládaný termín pro dodání dopravních studií je leden příštího roku.

Plyne to z informativní zprávy určené zastupitelům města od pracovní skupiny pro umístění stadionu, která se sešla už potřetí. „Na prvních dvou schůzkách jsme si rozdali úkoly. Nyní pokračujeme v plnění jednotlivých kroků, které by měly vést třeba ke zjištění, jaké problémy lokality skýtají,“ poznamenal radní pro sport Aberl.

Město už dříve rozhodlo, že nejlepší místo pro fotbalový stadion z veřejných peněz je u výstaviště. Chtělo kvůli tomu koupit a zbořit velodrom. Vojtěch Kačena, který se v létě stal novým majitelem brněnské Zbrojovky, ale změnil situaci tím, že avizoval postavit stadion bez dotací města či státu.

Znovu se začalo mluvit o oblasti za Lužánkami a o tom, že by tam dlouholeté spory s podnikatelem Liborem Procházkou blokující rozvoj mohl vyřešit právě fotbalový mecenáš.

Začátkem září zastupitelé podpořili výstavbu stadionu za Lužánkami za předpokladu, že to bude technicky a právně možné. Vedlo to kromě jiného ke zrušení zakázky na zbourání chátrajícího stadionu. Město zatím nechce v lokalitě dělat výrazné zásahy.

„Příchod soukromého investora je zásadní změna v úvahách o umístění stadionu. Pokud by se domluvil s panem Procházkou, vyřešil by se tím problém, který město v tuto chvíli není schopné efektivně vyřešit,“ poznamenala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Aberl doplnil, že jednání o koupi velodromu jsou nyní pozastavená.

Kancelář architekta města Brna také dosud posoudila soulad výstavby s brněnským územním plánem. Ve všech třech případech by byla nutná změna, například u Lužánek kvůli výšce. K této změně už učinili zastupitelé první krok v úterý.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.