Pod mužem se utrhl břeh, spadl do Svitavy. Zachránil ho strom a strážníci

Muž se po pádu do Svitavy držel zaplaveného stromu. K místu právě přijížděla na kontrolu hlídka městské policie, na kterou už z dálky volali svědci. Jeden ze strážníků se k muži dostal a lanem se i s ním upoutal ke kmeni. S pomocí hasičů jej dostali do bezpečí, informoval mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

„Proud byl velmi silný a muž křičel, že mu dochází síly a utopí se. Hlídka pořádkové jednotky proto odložila opasky s vybavením a vysílačky, jeden ze strážníků si uvázal kolem těla lano a druhý ho jistil ze břehu. Strážník se ve vodě dostal až k zoufalému muži a lanem se i s ním upoutal ke kmeni. Na místě byla i druhá hlídka. Další strážník díky tomu stihl v mezičase přivolat hasiče i zdravotníky a současně zabezpečil služební zbraně svých zasahujících kolegů,“ popsal Ghanem.

Po vytažení muže ošetřili zdravotníci. Následně jej převezli na interní oddělení do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Morava stoupá, Dyje kulminuje

Vážná je situace na Svitavě na Blanensku, Brněnsku i v Brně a stejně tak za soutokem se Svratkou v Židlochovicích. Na nejvyšší hladině by měla být nyní Dyje v Podhradí nad Dyjí a očekává se další vzestup Moravy v Lanžhotě.

Situace na řece Moravě se zhoršuje kvůli tomu, že postupně teprve přitéká voda, která v extrémních úhrnech napršela v Jeseníkách.

Ve Strážnici přesáhla hladina Moravy sedm metrů a drží se těsně pod úrovní extrémní povodně. V Lanžhotě vystoupala na pět metrů a měla by stoupnout ještě o dalších 75 centimetrů, což je úroveň, na níž se má podle prognóz udržet i v pondělí a v úterý.

Výrazně se přes den uklidnila situace na Veličce ve Velké nad Veličkou, kde už voda rychle opadla na úroveň první stupně povodňové aktivity. Ve Strážnici hladina Veličky, která se v tomto městě vlévá do Moravy, klesla na úroveň druhého stupně povodňové aktivity a má nadále rychle klesat.

Kulminace už dosáhla Dyje v Podhradí nad Dyjí a drží se na úrovni 4,5 metru, což odpovídá 411 metrům krychlových za sekundu. Postupně by měla začít klesat, ale na úroveň třetího stupně povodňové aktivity by měla dosáhnout až ve středu ráno. Na rakouské stanici Schwarzenau se pokles prozatím zastavil a stav je setrvalý.

Kvůli průtoku v Podhradí dnes zvýšilo Povodí Moravy odtok z Vranovské přehrady na 220 metrů krychlových a na stejnou úroveň zvýšila odtok Znojemská přehrada, což znamená třetí stupeň povodňové aktivity. Ve Znojmě tato úroveň hladiny ohrožuje chatové oblasti mezi Mlýnským náhonem a Dyjí. Třetí stupeň povodňové aktivity nadále platí na Dyji i pod Novomlýnskými nádržemi. Podle předpovědi by se měla hladina na této úrovni udržovat i v dalších dvou dnech.

Setrvalá situace panuje na Svratce. Do Veverské Bítýšky přitéká kolem 100 metrů krychlových za sekundu, průtok by měl ale postupně klesat, z Brněnské přehrady již několik dnů odtéká okolo 57 metrů krychlových za vteřinu. Rozdíl mezi přítokem a odtokem zatím zvládá Brněnská přehrada absorbovat.

Na východě Brna zatím stále teče na třetí stupni Svitava, do půlnoci by měla ještě mírně stoupat, pak má začít klesat. Na úroveň třetího stupně se má dostat o půlnoci z pondělí na úterý. Velmi mírně má stoupat do pondělního rána i Svratka v Židlochovicích a pak by měla začít klesat.

Odpoledne se dostala na třetí stupeň také Rokytná v Moravském Krumlově, ale hladina už je nyní stabilní. Třetí stupeň platí ještě také na Malé Hané v Opatovicích a na Jevišovce v Plavči, hladiny už nestoupají.

MUNI přesunula začátek semestru

Kvůli povodním začne zimní semestr na Masarykově univerzitě v Brně o týden později. Rozhodlo o tom kolegium rektora. VUT semestr naopak zahájí.

S ohledem na počasí zůstane v pondělí na Brněnsku zavřená i základní škola v Bílovicích nad Svitavou a školka a škola v Rajhradicích. Neotevře ani školka ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku, důvodem je kontaminace studny. V Bílovicích se vedení školy pro zrušení výuky rozhodlo s ohledem na to, že škola zřejmě nebude mít dodávku elektřiny. V Rajhradicích trvá třetí stupeň povodňové aktivity.