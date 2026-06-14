Zemřel neurolog Ivan Rektor. Zkoumal dopady holocaustu a války na Ukrajině

Ve svých vědeckých pracích se zabýval především epilepsií, poruchami hybnosti, funkčním zobrazováním mozku a vztahem mozku, hudby a kognice.
Současně se také v posledních letech intenzivně zaměřoval na neurobiologii stresu a mezigenerační přenos traumatu.
Do širšího povědomí odborné veřejnosti se dostal díky svému výzkumu, který se zabýval potomky a přeživšími holocaustu a také zkoumáním psychických a biologických dopadů války na ukrajinské uprchlíky.
„Profesor Ivan Rektor patřil k osobnostem, které svým dílem zásadně ovlivnily podobu Masarykovy univerzity i české medicíny. Byl mimořádným vědcem, lékařem a pedagogem, který dokázal spojovat světovou vědu s hlubokou lidskostí. Významně se zasloužil o rozvoj neurověd na Masarykově univerzitě, podílel se na vzniku CEITEC (Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity – pozn. red.) a vychoval generace odborníků, kteří dnes navazují na jeho práci. Jeho odchod je pro naši univerzitu i celou vědeckou komunitu nesmírnou ztrátou. Na profesora Rektora budeme vzpomínat s úctou, vděčností a obdivem,“ uvedl Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity.
Ivan Rektor si díky výzkumu epilepsie, poruch hybnosti a fungování lidského mozku získal také respekt odborníku v zahraničí.
Na významného lékaře zavzpomínal i bývalý premiér Petr Fiala. „Uprostřed dnešní debaty v České televizi mě zasáhla smutná zpráva: zemřel prof. Ivan Rektor, vynikající neurolog, lékař a vědec mezinárodního významu a můj blízký spolupracovník z vedení Masarykovy univerzity. Ale především můj kamarád, člověk s mimořádným rozhledem a vzděláním, skvělý společník. Moc mi bude chybět. Myslím na jeho rodinu, čest jeho památce,“ uvedl.