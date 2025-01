Kritizovaný box Zásilkovny uprostřed schodiště zmizel, bourají i trčící sokl

Pozdvižení a kritiku vyvolalo v posledních dnech umístění boxu Zásilkovny v Brně. Jeho betonový základ vznikl přímo uprostřed starého schodiště, které tak rozdělilo na dvě části.

Nyní už ale v Kopečné ulici pod katedrálou Petrov žádný box není, jak zjistila redaktorka iDNES.cz dnes dopoledne na místě.

Dva dělníci tam nedávno betonový základ pod výdejním boxem stavěli, nyní ho také likvidují. „Chtěli, abychom se toho zbavili, tak to tady bouráme,“ řekl redaktorce po odložení sbíječky jeden z nich.

Jelikož se pozemek nachází v soukromém vlastnictví, samotné město Brno se do celé akce více neangažovalo. „Pouze jsme kontaktovali majitele pozemku a Zásilkovnu, aby se mezi sebou domluvili na dalším postupu,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Umístění boxu kritizovala mezi jinými expertka na kultivaci veřejného prostoru Veronika Rút.

„Je to postup, jakoby pobořili dům a na troskách vylili nové základy. Mít na starých schodech nový sokl je přece v principu nesmysl. Teď tam vlevo trčí staré schodiště do nikam a těžko ho zpětně ubouráte, vždycky tam zůstane nesmyslný zub a pravděpodobně tím poškodíte nový sokl,“ popisovala ještě ve čtvrtek.

Stanovisko Zásilkovny redakce zjišťuje.

Správný postup by podle Rút měl být zcela jiný. „Když chcete místo kultivovat, logicky napřed vybouráte celou zídku i schodiště. Do zídky mimo jakékoli schodiště se zapustí box a schody zůstanou prostorné, přibude přístup pro kočárky, zeleň cokoli. Tohle je normální postup, když to s kultivací myslíte vážně,“ nastínila designérka.