Vlak v Brně srazil člověka. Provoz mezi hlavním a židenickým nádražím je omezen

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  19:24aktualizováno  19:24
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Provoz na železničním koridoru mezi hlavním a židenickým nádražím v Brně přerušil okolo 17:30 střet osobního vlaku s člověkem. Původní informace policie hovořila o tom, že člověk kolizi nepřežil, později policejní mluvčí Andrea Cejnková upřesnila, že přežil a na místě mu pomáhali záchranáři.

Po více než hodině se podařilo po 18:30 zprovoznit jednu kolej, po níž se jezdí sníženou rychlostí, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Podle informací na webu Českých drah jsou osobní vlaky na linkách S2 a S3 rozdělené na dvě ramena, v Brně mají lidé použít tramvaje. Podle informační tabule Správy železnic jsou vlaky na odjezdu z Brna hlavního nádraží různě zpožděné, protože čekají, až budou moct úsekem projet.

Žádný vlaky zatím dopravci neodřekli s výjimkou rychlíku mezi hlavním a královopolským nádražím. Po zprovoznění se bude pomalu provoz dostávat do normálního režimu.

Muž, který se připletl do kolejiště, podle Cejnkové nebyl sebevrah. „Patrně se jednalo o nešťastnou náhodu. Měl u sebe deštník, asi se tam schovával před deštěm a až když vlak zahoukal, uvědomil si, že stojí v kolejišti,“ řekla ČTK policejní mluvčí. Událost se stala v traťovém úseku poblíž Tkalcovské ulice.

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