Tragédie na stavbě obchvatu u Jihlavy. Z mostu spadl člověk

Autor: ,
  13:46aktualizováno  13:46
Na stavbě obchvatu Brtnice na Jihlavsku dnes zemřel člověk. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petra Janáčka spadl z velké výšky, byl na místě mrtvý.

ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

„Oznámení o pádu muže z mostu jsme přijali před 10:00. Nejedná se o dělníka. Příčinu a okolnosti úmrtí muže prověřujeme,“ řekla ČTK mluvčí policie Jana Kroutilová.

Záchranáři na místo vyslali sanitku i vrtulník. „Zranění byla neslučitelná se životem, lékař na místě pouze konstatoval smrt,“ uvedl Janáček.

Stavba obchvatu přibližně za 600 milionů korun začala na podzim 2024. Jeho součástí budou dva mosty a podchod pro pěší. Největší most bude dlouhý 311 metrů, klenout se bude téměř 40 metrů nad terénem. Auta by měla po obchvatu, který je přeložkou silnice druhé třídy, jezdit od podzimu 2027.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.