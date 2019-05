Brusel rozhodl, Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert by měl vrátit dotace

PRAHA Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů, a proto by měl vrátit všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert. Vyplývá to z auditu, který poslala Evropská komise českým úřadům.

Informaci pro IHNED.cz potvrdily dva vysoce postavené zdroje, které jsou se zprávou komise přímo seznámeny. Ministerstvo financí potvrdilo, že audit obdrželo.



Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že firma nadále trvá na tom, že v oblasti dotací postupuje přesně podle zákona.

„Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující,“ potvrdil serveru Neovlivni.cz zdroj obeznámený s auditem. Audit byl hotový už před volbami do Evropského parlamentu, do České republiky ale dorazil až tento týden, píše server.

Babiš ve čtvrtek ve sněmovně při interpelacích uvedl, že o zprávě neví, nikdo mu žádnou nedal. V pátek vydal prohlášení, že byl informován o tom, že návrh auditní zprávy dorazil do České republiky. Babiš dlouhodobě jakákoli pochybení opakovaně odmítá a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označuje za štvavou politickou kampaň.

Jakub Michálek (Twitter) @JakubMichalek19 Je neprijatelne, aby si premier vyplacel nelegalne dotace z kapes danovych poplatniku. Jde o stovky milionu korun. Svolavame predsedy vsech ostatnich stran k reseni teto zkazene politiky odpovědětretweetoblíbit

„Nicméně, jsem-li správně informován, tak se jedná o ryze právní výklad, se kterým se kompetentní instituce České republiky dlouhodobě neztotožňují, a mají jiný názor. Návrh zprávy má navíc obsahovat výklad výrazně odlišný od rovněž předtím účelově uniklého dokumentu Právní služby EK. Neporušuji ani české ani evropské zákony, jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že Evropská komise chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda!“ napsal Babiš.



Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že firmu zatím úřady nekontaktovaly. „Máme zatím informace jen z médií. Těžko se můžeme vyjadřovat k něčemu, o čem nic nevíme. Stále platí, že nás žádný úřad neoslovil a nekontaktoval. Stále trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona. Pokud nás úřady osloví, věc následně posoudí naši právníci,“ uvedl.



Jde o předběžný návrh, reaguje Babiš

Podle informací LN se spekulace o tom, že Evropská komise zaslala českým úřadům dopis o Babišově střetu zájmu, začala šířit již ve čtvrtek večer. Materiály do kanceláří několika ministerstev měly dorazit již ve středu.



Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů.

„Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován, a Česká republika, předpokládám, že nejméně ministerstvo financí a pro místní rozvoj jako příjemci zprávy, se k němu vyjádří. Teprve pak nám zašle finální zprávu také Evropská komise,“ tvrdí Babiš.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Žádáme zveřejnění rozhodnutí EK a vyčíslení toho, kolik peněz od roku 2018 získal Agrofert z EU a z ČR. Budeme požadovat, aby peníze, které bude muset vrátit ČR, byly vymáhány po Agrofertu. Současně by do vyjasnění situace mělo dojít k zastavení poskytování dotací Agrofertu. 17 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Její stanovisko zásadně odmítám a budu bojovat za jeho změnu na základě dalších informací od národních orgánů. Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet. Není k tomu důvod, protože neporušuji ani české a ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů,“ reagoval Andrej Babiš.

Poslanci EP požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Na začátku letošního roku Evropská komise prováděla v Česku několik rozsáhlých auditů, prověřovala české řídicí a kontrolní systémy správy unijních peněz a jejich využívání v konkrétních případech.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33 000 lidí, z toho 22 000 v ČR.

Opoziční strany už vyzývají stát, aby po Babišovi dotace vymáhal. Piráti uvažují o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.

Zatím jde jen o návrh

Audit Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO je podle ministerstva financí předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, uvedlo ministerstvo financí.

„Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen disclaimerem (pozn. upozorněním), že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění,“ řekl mluvčí MF Michal Žurovec.

Dále uvedl, že na návrh zprávy bude ČR reagovat ve lhůtě, kterou EK stanoví ve chvíli, kdy bude do ČR doručovat českou verzi zprávy. „Ta je zpravidla zasílána do jednoho měsíce po anglické verzi. Obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce od doručení návrhu zprávy v národním jazyce,“ uvedl Žurovec.