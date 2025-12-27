Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i rodiče s dětmi.

Na rizikové chování návštěvníků Špindlerova Mlýna upozornila městská policie. Na sociálních sítích zveřejnila video, na němž je zachycena žena, která bruslí po zamrzlé přehradě Labská a tlačí kočárek. Podle strážníků je led na vodní ploše příliš tenký a pohyb po něm může být životu nebezpečný.

„Vydávat se na ledovou plochu přehrady je riskantní a v některých případech i život ohrožující. Bohužel se najdou i tací, kteří bez problémů ohrožují i životy jiných,“ uvedla městská policie Špindlerův Mlýn.

Mrazy v oblasti trvají teprve zhruba týden a led na přehradě dosahuje tloušťky maximálně osmi centimetrů, a to pouze u břehů. Vstup na led je navíc výslovně zakázán informačními cedulemi umístěnými kolem nádrže.

Mrazivé počasí bude pokračovat

V následujících dnech očekávají meteorologové teploty i přes den jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje. Ani v prvním týdnu roku 2026 se ráz počasí příliš nezmění. Meteorologové očekávají podprůměrné teploty, možná i celodenní mrazy ve všech polohách a poměrně časté sněžení.

„Konec tohoto roku a začátek příštího bude charakterizován velkou oblačností, teplotami v nejnižších polohách přes den maximálně lehce nad nulou stupňů Celsia a častějším sněžením, zejména na horách,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Sněžení nebo sněhové přeháňky budou na horách mnohem častější než dosud od pondělí nebo úterý, a to hlavně v severních pohraničních horách.

