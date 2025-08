„Byla to stavba mimořádně náročná jak technicky, tak organizačně. Pomohl nám i přístup místních obyvatel, s nimiž se nám podařilo najít shodu na některých detailech,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic (SŽ).

Vlaky ve směru na Kralupy nad Vltavou se na bubenské nádraží vrátí v sobotu 2. srpna. V pondělí 4. srpna přes Bubny začnou jezdit také spoje na Kladno.

Úsek nepřesahuje svojí délkou vzdálenost jeden a půl kilometru, z pohledu celého projektu trati na letiště a do Kladna jde ale podle projektantů o mimořádně důležitou etapu. Už jen proto, že tuto část metropole mění k nepoznání.

„Projekt modernizace trati Bubny – Výstaviště patří k nejnáročnějším, které jsme v České republice měli,“ řekl Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav BTR

Většina dvoukolejné trati vede po estakádě, což umožní nový rozvoj území i jeho lepší prostupnost. Po více než stu letech končí rozdělení Holešovic mezi Veletržní a Dělnickou ulicí. Lepší je také spojení od metra linky C na Vltavské a tramvajových zastávek na nové nádraží Bubny o rozměrech 250 krát 50 metrů.

Bubny představují i další novinku, je to v Česku poprvé, kdy vlak vjíždí přímo do interiéru nádražní budovy. Nádraží stavaři vybudovali poblíž Vltavské, v budoucnosti odsud budou mít lidé také snadný přístup k projektovanému komplexu filharmonie.

Nádraží se stane i součástí chystané čtvrti, jež vznikne v oblasti Bubny-Zátory. „Železnice tak znovu plní historickou roli, kdy je impulsem k rozvoji širokého okolí,“ uvedl k tomu ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Jiří Svoboda @jirisvoboda_cz Po čtyřiceti letech má Praha nové velké nádraží!



Společně s @makupka jsme dnes zprovoznili nádraží v Bubnech. Navazuje ně něj dvoukolejná trať, která vede napříč čtvrtí až do nové zastávky Praha-Výstaviště. Vlaky tu už nejezdí po náspech, ale po estakádě, která otevřela prostor https://t.co/eylsulj7SG oblíbit odpovědět

Také nová zastávka Výstaviště promění tuto část hlavního města na okraji Stromovky. Vznikla zde mimo jiné nová lávka a chodník. Zastávka má dvě úrovně. První je u ulice Dukelských hrdinů, nachází se zde technické zázemí. Druhou úroveň tvoří dvě částečně zastřešená boční nástupiště

Renovace trati z Masarykova nádraží na letiště a do Kladna, která se skládá z jedenácti samostatných etap, ale nekončí. Aktuálně pokračuje rozsáhlá přestavba Masarykova nádraží, hotová je modernizace mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec.

Ještě letos plánuje SŽ zahájit modernizaci trati z pražské Ruzyně na Kladno. Stanice Hostivice a Jeneč a zastávka Pavlov projdou zásadní přestavbou, současné nádraží v Unhošti stavaři zruší, místo něj se vybuduje nová zastávka Malé Přítočno na budoucí přeložce.

Z centra na letiště a do Kladna by se cestující měli svézt po nové trati na začátku 30. let tohoto století.