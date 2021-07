Budapešť láká Hřiba na protesty. Připojí se pražský primátor v Maďarsku k demonstraci proti Orbánovi?

PRAHA Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) by se měl v září v Budapešti připojit k mase demonstrantů, kteří nesouhlasí s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána. Serveru Lidovky.cz to potvrdily dva diplomatické zdroje, šéf pražské metropole nicméně na dotaz deníku nereagoval.

Protest, jehož noty nyní ladí primátor Budapešti a příští rok patrně Orbánův premiérský vyzyvatel Gergely Karácsony, by měl následovat krátce po skončení konference o klimatu, kterou chce v září maďarské hlavní město hostit. „Na konferenci se nejspíš sejdou všichni primátoři metropolí visegrádské čtyřky. Karácsony doufá, že se zdrží ještě o den či dva, aby se mohli zúčastnit demonstrace,“ uvedl pro Lidovky.cz diplomatický zdroj. Získat podporu svých kolegů z Prahy, Bratislavy a Varšavy patrně nebude pro Karácsonyho nikterak obtížné. „Jsou propojeni, politicky stojí na stejné straně, spolupráce mezi nimi funguje,“ dodal zdroj.



Šéfové středoevropských metropolí se navíc již v roce 2019 spojili a vytvořili Pakt svobodných měst, jakousi protiváhu vládních politiků, které označují za populistické a protievropské.

Klimatický cíl EU snížit do roku 2030 emise o 55 procent by měl být podle primátorů považován za naprosté minimum. Ovšem bez výraznějších příspěvků zemí střední a východní Evropy v oblasti dekarbonizace nebudou cíle EU splněny.Stavebním kamenem spolupráce je právě klimatická krize, jež by měla být i příznačným motivem jejich zářijového setkání. Jejich zatím posledním společným počinem je článek ve vlivném bruselském internetovém magazínu Euractiv, kde upozornili na to, že hlavní města Visegrádu mohou pomoci dovést region ke splnění klimatických ambicí EU a zastavit rostoucí propast mezi Východem a Západem.

„Tam, kde národní vlády odmítají jednat, se města mohou stát místem, kde lze boj za klima vyhrát,“ napsali šéfové metropolí, kteří již delší dobu usilují o převedení větší části evropských fondů přímo na města bez prostřednictví centrálních úřadů.

„Je zapotřebí nové strategické partnerství mezi Evropskou komisí a městy v regionu střední a východní Evropy. Společně můžeme urychlit tolik potřebnou transformaci a přispět k milníku, kterým je učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent,“ zdůraznili primátoři. Jejich článek vyšel jen pár dní před zveřejněním souboru návrhů unijní exekutivy na ochranu klimatu. To by měl dnes ostatně Zdeněk Hřib probírat i s místopředsedou Evropské komise a šéfem zelené obnovy EU Fransem Timmermansem, který přijede do Česka na dvoudenní návštěvu.

Na zelenou transformaci sází první muži středoevropských měst i v předvolebních kampaních. Karácsony, který je považován za strůjce jejich visegrádského spojenectví, hodlá právě konferenci a následnou demonstraci přetavit v politické body, jež by ho mohly v dubnu příštího roku vynést do premiérského křesla. „Do demonstrace vloží vše, LGBT, vakcíny či Čínu nevyjímaje. Je to jeho protiorbánovská kampaň,“ řekl diplomatický zdroj.



V zahraničí nyní nejvíce rezonuje maďarským parlamentem nedávno schválený zákon proti pedofilii, který vyvolal ostrou mezinárodní kritiku. V jedné části totiž omezuje sexuální výchovu na školách a zakazuje zmínky o tematice LGBT. Evropská komise a některé členské státy označily zákon za homofobní. „Maďarský zákon je ostuda,“ řekla doslova šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Maďarsko podle zdroje serveru Lidovky.cz s tak silnou reakcí z EU nepočítalo, všichni jsou z její síly překvapeni.

Maďaři už měli dokonce domluvený i konkrétní termín schůzky s von der Leyenovou kvůli Plánu ekonomické obnovy, ale schválení kontroverzního zákona vše změnilo a termín byl zrušen. Vláda to proto bere jako politický tlak EK. Vše už je nyní podle pozorovatelů kampaň z obou stran.

Maďarská politická scéna i veřejnost je velmi polarizovaná, ze strachu před roztříštěností hlasů se opoziční strany domluvily, že se všichni spojí proti Orbánově straně Fidesz. Ta má nyní v maďarském parlamentu dvoutřetinovou většinu. Pokud vyhraje primárky, měl by se právě šestačtyřicetiletý budapešťský „zelený“ starosta stát kandidátem sjednocené opozice na post ministerského předsedy. Jeho český protějšek, kterého vlivný list Politico vloni zařadil mezi nejvlivnější „snílky“ Evropy, by takovou změnu rád uvítal, jak už několikrát signalizoval.