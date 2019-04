Bude Havlíček vicepremiérem pro ekonomiku? Uvažuji o tom, říká Babiš

PRAHA Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro LN popsal, jaké má očekávání od obou nových ministrů, proč odmítá návrhy ČSSD na zavedení bankovní daně a proč je nespokojený se svým hnutím ANO.

LN: Do vaší vlády směřují dva noví ministři. Ten bezesporu známější je Karel Havlíček, který má šéfovat průmyslu a obchodu. Soudě podle množství rozhovorů, jež vzápětí po oznámení poskytl, byl na to připraven. Co od něj očekáváte?

Resort průmyslu a obchodu je složitý. A musím říct, že dlouhodobě nefunguje dobře. Mimo jiné proto, že se tam střetávají zájmy podnikatelských skupin. Vezměte si třeba stanovování poplatků za uhlí, kde se pravidelně lobbuje proti zájmům státu...

Jde celkově o velmi důležitý resort, který má vliv – i když omezený – na regulátory, jako jsou Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad (ČTÚ), a tím pádem na ceny energií a mobilních služeb. Dále do jeho agendy spadá problematika jádra. Pak tu máme státní hmotné rezervy, kde si myslím, že blokujeme zbytečně velké množství peněz na věci, které možná ani nepotřebujeme. Je zapotřebí udělat revizi.

Jsou tam důležité státní firmy jako ČEPS a Diamo. Nový ministr má také za úkol optimalizovat zahraniční síť obchodních zastoupení ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Musí bojovat i za snížení byrokracie a zjednodušení podnikání. Máme například speciální projekt, který má snížit počet kontrol živnostníků sdílením informací. Ministr musí dále změnit podmínky k poskytování pobídek a nedávat je každému, ale pouze hi-tech firmám.

LN: Zmínil jste ČTÚ. Má pan Havlíček za úkol zařídit ono kýžené zlevnění mobilních dat?

Ne, není to jeho hlavní úkol. Ceny řeším já, respektive snažíme se je řešit společně. ČTÚ musí připravit aukci na sítě 5G, aby mohl přijít čtvrtý operátor. Problém je ovšem v tom, že ani příchod čtvrtého operátora do téměř monopolizovaného prostředí nemusí znamenat snížení cen telekomunikačních služeb, pokud soutěž nebude dobře nastavena.

LN: Bude pan Havlíček také vicepremiérem pro ekonomiku?

Uvažuji o tom. Ještě jsem se ale finálně nerozhodl.

Karel Havlíček.

LN: Na rozdíl od Karla Havlíčka je kandidát na ministra dopravy Vladimír Kremlík veřejnosti de facto neznámý. Kdo vám ho doporučil?

Nikdo mi ho nemusel doporučovat. Znám ho z ministerstva financí, kde pracoval v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Znám ho jako výkonného manažera, který byl pravou rukou šéfky úřadu paní Kateřiny Arajmu.

LN: Na tiskové konferenci, kde jste oznámil jména nových ministrů, jste řekl, že vám na pana Kremlíka chodily pomluvy a udání. Nechci, abyste je čtenářům sděloval, ale odkud pocházel tlak proti němu?

Pan Kremlík byl v sociální demokracii a spolupracoval s různými politiky. Na ministerstvu dopravy byl za doby ministra Řebíčka, ale pak kvůli němu odešel. Pro mě je podstatné, že měl podle zákona prověrku na stupeň „tajné“, jakou nedostávají lidé, kteří by měli nějaký škraloup.

LN: Zeptám se stejně jako u pana Havlíčka: co od něj očekáváte?

Pracoval v resortu dopravy a zná ho. Očekávám, že mu dodá větší dynamiku. Velký potenciál vidím v racionalizaci a zlepšení výkonů klíčových firem – Českých drah, ČD Cargo, ŘSD, SŽDC, ČD Telematiky.

LN: Očekáváte, že provede změny ve vedení těchto firem?

Je to na něm, ale určitě by se měl podívat na výkony jednotlivých managementů a hodnotit je podle jejich výsledků.

Vladimír Kremlík.

LN: A co výstavba silnic a dálnic?

Důležitý úkol je najít peníze na investice do infrastruktury nejen z evropského a českého rozpočtu. Potřebujeme nové peníze například z Evropské investiční banky nebo Českomoravské záruční a rozvojové banky. A hlavně musíme uvést v život PPP projekty (partnerství veřejného a soukromého sektoru – pozn. red.). Takových projektů bychom do budoucna mohli dělat podstatně víc – nejen na výstavbu dálnic, ale třeba také nemocnic.

Stát se obecně musí zamyslet, odkud bude brát peníze například na požadavky obcí. Jenom na školky máme od obcí poptávku po 8,5 miliardy. Obyvatelstvo migruje, maminky se vracejí do práce a my musíme stavět infrastrukturu – jesle, školy, školky – tam, kde dosud nebyly a teď je o ně zájem. Týká se to hlavně středních Čech.

LN: Jste znám tím, že očekáváte od svých ministrů, aby byli veřejně aktivní a prezentovali své výsledky. Ve vládě je ale několik členů, kteří nejsou tak často vidět ani slyšet. Ať jde o pana Kněžínka, Plagu, či Metnara. Jste s nimi spokojený?

Nechci je hodnotit. Pokud mám připomínky, řeknu jim je osobně, ne přes média. Dělají svoji práci. Jiní se zase soustřeďují na mediální prezentaci, ale ministerstva možná ani neřídí. Ale jak jsem říkal, nechci ministry hodnotit veřejně.

LN: S prezidentem Zemanem jste mluvil o celé vládě a nevyloučil jste další změny. Můžete říct, jestli budou do evropských voleb?

V tuto chvíli nemám žádnou výměnu na stole.

LN: Logickou otázkou je, jestli byste si přál výměnu některého ze sociálnědemokratických ministrů.

To ale není otázka mého přání. I kdybych chtěl, není to v mé kompetenci. Je to záležitost koaličního partnera, který si to nepřeje.

Premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (ANO), zprava, se zúčastnili tiskové konference po zasedání vlády 7. ledna 2019 v Praze.

LN: V poslední době jste se několikrát dostali s ČSSD do střetu kvůli dávkám a důchodům. Funguje koalice dobře?

Je zapotřebí si přečíst koaliční smlouvu. Ta jasně říká, že všechny dopady na rozpočet mají být dopředu v koalici projednány. Ne že něco slíbím nejdříve veřejnosti a maminkám, a pak hledáme peníze, které nejsou. ANO koaliční smlouvu dodržuje a měla by to dělat i druhá strana. Jako celek si ale myslím, že koaliční vláda funguje. Rozhodně lépe než kabinet Bohuslava Sobotky, protože ten byl premiérem jen pro své ministry, ostatní znevýhodňoval a spolupracoval s nimi jen formálně. Já mluvím s každým, dokonce jsem na ministry ze svého hnutí přísnější.

LN: S ČSSD se začínáte rozcházet také v otázce rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí už oznámilo zvýšení daní na tabák, líh a hazard, jež přinese do pokladny kolem deseti miliard korun, což bude sotva stačit…

Ještě zavedeme digitální daň pro nadnárodní firmy, které v Česku podnikají, ale nesídlí zde.

LN: Už víte, jak vysoká bude?

Ještě o tom s paní ministryní financí jednáme. Mluvíme o rozpočtu každý týden několik hodin. Ona má za úkol cíleně hledat úspory ve všech resortech. Řešíme samozřejmě i příjmy.

LN: Věříte, že se proškrtáte k číslům, která příští rozpočet potřebuje?

Ale to nejsou škrty, které by zasáhly lidi. České republice se daří. Úspory obyvatelstva od roku 2014 do roku 2018 stouply o sedm set miliard, jenom za rok 2018 o sto třicet miliard. Tolik peněz obyvatelstvo ještě nemělo. Doslova jsme narvali do ekonomiky stovky miliard: do důchodů, do mezd, do vědy, výzkumu, obrany, školství, sportu...

Když mluvím o škrtech, mám na mysli rezervy v provozu ministerstev, která najímají externí firmy na činnosti, jež mají zvládat sama. Mají strašně moc poradců a nákladů na IT a některé příspěvkové organizace mají příliš zaměstnanců.

LN: Vylučujete, že tato vláda zavede nebo zvýší i jinou daň než ty, které jsme už zmínili?

Postupujeme podle programového prohlášení. Nemůžeme zavádět další daně, jak si přeje sociální demokracie, když jsme je neměli v programu. Byli bychom nedůvěryhodní, protože jsme něco programovým prohlášením slíbili, a najednou to porušíme.

LN: Co říkáte na nový slogan ČSSD „děti, nebo banky“, kterým vyzývá k zavedení sektorové daně na banky?

To je opravdu nesmysl, protože bankovní daň se přenese na obyvatele a povede ke zdražení úvěrů a hypoték. Nakonec se dotkne negativně všech včetně dětí. Povede i k tomu, že znejistíme podnikatelské prostředí v zemi.

LN: Když jsme spolu mluvili naposledy, bylo to na konci vaší návštěvy USA, během níž vypukla brněnská korupční kauza. Byl jste hodně rozladěn, že se o členech vašeho hnutí mluví v souvislosti s korupcí. Udělalo ANO dost, aby se od kauzy očistilo?

Co se týká brněnské kauzy, zareagovali jsme rychle a vyloučili jsme hlavní aktéry. Chybou samozřejmě je, že jsme vůbec dovolili, aby do hnutí takoví lidé vstoupili. Hnutí si musí prověřit, koho má na komunální úrovni, a zajistit, že tam nebudou lidé, kteří se chovají proti principům hnutí.

LN: Jste s hnutím ANO spokojený?

Nejsem spokojený. Vadí mi, že se v něm vyskytují lidé, kteří se nedrží linií transparentnosti nebo kumulují funkce. Kariéristé, kteří myslí jenom na sebe, nemají v ANO co dělat.

LN: Má pan Faltýnek nadále vaši důvěru?

Důvěra, nedůvěra… Není to o důvěře, ale o faktech. Pan Faltýnek je v pozici svědka a musí se vyšetřit, jakou roli hrál v kauze Kapsch. Platí, že na koaličních jednáních měl mýto politicky na starosti. Schůzka v hotelu byla nepatřičná, měl jednat na oficiálním místě. Musím ale opakovat, že Kapsch nevyhrál a my jsme zlevnili mýto o patnáct miliard.

LN: Zeptám se i na šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Minulý týden jste se s ním spolu s Janem Hamáčkem sešel. Mezitím se objevily informace o tom, že policie našla v domě pana Rafaje dva miliony korun v hotovosti. Co tomu říkáte? Prospívají takové informace důvěryhodnosti úřadu, který vede?

Neprospívají, ale já jsem na informace v tom prostoru opatrný. Policie musí jasně říct, jestli došlo k nějakému pochybení, nebo ne.

LN: Blíží se volby do Evropského parlamentu. Některé strany už odstartovaly kampaň a vyvěsily billboardy. Kdy začne vaše kampaň a kolem jakého tématu ji chcete vést?

Řekli jsme si, že nebudeme lidi obtěžovat politikou a kampaň zkrátíme zhruba na tři a půl týdne. Odstartujeme ji 29. dubna. Témata si do této doby necháme pro sebe.

Dita Charanzová, která povede kandidátku do eurovoleb.

LN: Budete se v kampani angažovat osobně?

Nemám na to čas, jsem hodně vytížen premiérskou funkcí. Ale samozřejmě se v nějaké míře zapojím. Rád bych lidem řekl, že jde o hrozně důležité volby, požádal je, aby k nim přišli, a vysvětlil, že musíme do Bruselu poslat schopné lidi, abychom tam byli vidět a slyšet.

LN: Kolik europoslanců budete považovat za úspěch a kolik už za neúspěch?

Za úspěch budeme považovat, když volby vyhrajeme.