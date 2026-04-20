Bude to největší koaliční střet, řekl Turek k přípravě rozpočtu na příští rok

  12:03
Tvrdý boj v koalici o podobu státního rozpočtu na příští rok předvídá vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek, poslanec za Motoristy sobě a jejich čestný prezident. „Bude to největší koaliční střet,“ odhadl. „Zatím jsou tři varianty,“ řekl k přípravě státního rozpočtu na příští rok, které se podle něj řeší na úrovni rozpočtového výboru,

„Budeme hájit co nejnižší výdaje. Pokud se nesáhne do mandatorních výdajů, se schodkem se toho moc neudělá,“ řekl novinářům při příchodu na pondělní jednání vlády.

Problémem pro snižování schodku je podle něj i dědictví minulé vlády. „Byla tu souhrnná inflace 34 procent,“ argumentoval.

Filip Turek (Motoristé) přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. (20. dubna 2026)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
Premiér Andrej Babiš přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026)
„Budeme se bavit o tom, které výdaje jsou investicí,“ uvedl s tím, že jeho strana chce menší stát, který méně zasahuje do práv lidí.

Turek připustil, že se Motoristům nepodaří prosadit postupné snižování schodku až na nulu v tomto volebním období, jak původně slibovali. „Obávám se, že to je nerealistická představa,“ prohlásil čestný prezident Motoristů sobě.

V březnu schválila Poslanecká sněmovna státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše. Podpořili jej pouze poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.

