Ze schůzky vedení Českých Budějovic a Jihočeského kraje se zástupci fotbalového Dynama na konci dubna vyplynula nabídka, ke které se majitelka klubu Nneka Ede měla vyjádřit do 8. května. V podvečer posledního dne lhůty odpověď odeslala. Redakce iDNES.cz má její znění k dispozici.
Nigerijská podnikatelka v čele Dynama souhlasí pouze s jedním z pěti navržených bodů dočasné dohody obou stran. „Děkujeme za nabídku, ale v současné podobě je pro nás nepřijatelná,“ hovoří Ede za klub.
„Máme za to, že předložený návrh nevychází primárně ze zájmů klubu a jeho dlouhodobého rozvoje, ale naopak otevírá prostor pro model řízení, který není v souladu s principy profesionálního a udržitelného vedení sportovní organizace, ani s principy autonomie, ochrany investic a zásadami vyplývajícími ze soukromého vlastnictví,“ reaguje.
Jediná shoda nastává v bodě, že A tým Dynama bude v celé příští sezoně mít každý týden k dispozici sedm a půl hodiny tréninků v areálu na Složišti. „To považujeme za rozumný základ pro plánování sportovní činnosti,“ uvádí Ede.
Město nabízelo klubu garanci stadionu na celou příští sezonu. Od 1. května totiž Dynamu platí dvanáctiměsíční výpověď ze Střeleckého ostrova a bez stadionu pro celý ročník je ohrožený zisk profesionální licence.
„Pro fungování seriózního a udržitelného projektu potřebujeme víceletou jistotu užívání stadionu. Bez této jistoty není možné odpovědně plánovat investice ani sportovní rozvoj. Jsme otevřeni jednání o předkupním právu ke stadionu jako o dlouhodobém strategickém řešení,“ navrhuje.
Obě strany už se shodly, že nebudou jednat o případném prodeji klubu do vlastnictví města a také že Střelecký ostrov není na prodej, což klub navrhoval.
Klíčový požadavek ze strany města a kraje byl v získání většího vlivu v mládežnické akademii, která je sice samostatným subjektem, ale řídí ho majitelka klubu. Návrh zněl, že město či kraj přímo či prostřednictvím svých nominantů získá rozhodovací většinu pro volbu orgánů. Stejně tak že většinu budou držet i pro zvolení statutárních a kontrolních orgánů.
Ročně kolem tří milionů do akademie
„Považujeme návrh za neodůvodněný a škodlivý pro dlouhodobou stabilitu klubu. Zástupci města a kraje již nyní mají výrazné zastoupení – v dozorčí radě působí Petr Maroš a Viktor Lavička, ve správní radě Jiří Kotrba. Mechanismy dohledu a kontroly jsou na vysoké úrovni. Další požadavky na rozšiřování kontroly vytvářejí dojem bezprecedentní snahy převzít manažerské pravomoci v akademii,“ ohrazuje se majitelka.
S ohledem na akademii je Nneka Ede připravená dodatečně investovat do rozvoje akademie vlastní prostředky ve výši 100 - 150 tisíc eur ročně, tedy 2,5 – 3,7 milionu korun. Městu a kraji doporučuje část investovaných peněz do akademie vložit do věcí potřebnějších pro občany, například školství, veřejné dopravy či zdravotnictví.
„Prostředky, které do akademie dodatečně vložíme, budou určené zejména na další posílení spolupráce s přibližně 20 partnerskými kluby v regionu, a to prostřednictvím organizace ukázkových tréninků, vzdělávání trenérů a zkvalitnění odborného zázemí akademie, včetně analytiků, kondičních trenérů a fyzioterapeutů. Zvláštní důraz bude kladený také na práci s dětmi předškolního věku, s cílem podporovat rozvoj sportovních a pohybových aktivit již u nejmladší generace,“ stojí v dopise od majitelky.
Ede zároveň navrhuje náznak řešení častého bodu střetů obou stran, kdy peníze za prodej hráčů z akademie putovaly majiteli klubu. „Část příjmů z budoucích přestupů hráčů vycházejících z akademie bude vracená zpět do akademie za účelem jejích dalších investic a rozvoje,“ tvrdí.
B tým a ženy pod akademii?
Odpor znamenal i poslední bod návrhu, kdy B tým mužů a celek žen měl v případě dohody přejít pod vedení akademie. „Postavení B týmu mužů a týmu žen nebylo na jednání v Praze vůbec předmětem diskuse. Proto považujeme za nepřijatelné, že je toto téma otevírané dodatečně bez předchozí dohody,“ stojí v odůvodnění.
Na závěr Ede připomněla záměr co nejrychleji vrátit Dynamo do první ligy a to s týmem převážně z českých hráčů a s dostatečným prostorem pro mladíky z akademie.
„Naše pozice je pevná, avšak konstruktivní. Jsme připraveni spolupracovat, pokud tato spolupráce bude vyvážená, transparentní a bude skutečně sloužit budoucnosti klubu, akademie i celé komunity,“ uzavírá.
Reakcí majitelky Dynama se budou zabývat zástupci města i kraje. Obě strany tlačí čas. Klub potřebuje získat profesionální licenci a bez možnosti odehrání celé sezony v Budějovicích to značí problém. Výjimku na dokončení ročníku někde jinde by zřejmě nezískal.