„Mohu potvrdit, že pan Budinský bude během dnešního dne propuštěn z vazby na svobodu,“ uvedl Budinského advokát Michal Sýkora pro server Seznam Zprávy, který o tom informoval.
Budinského propustila z vazby evropská pověřená státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková po více než jedenácti měsících. Budinský čelí obvinění z rozsáhlé korupce.
Budinský bude podle rozhodnutí žalobkyně na svobodě pod dohledem probačního úředníka. Musí se každý den v určených časech zdržovat v místě svého bydliště. Exnáměstkovi Pavláskové také zakázala vycestovat do zahraničí.
„Obviněnému se ukládá povinnost zdržovat se v místě svého faktického bydliště,“ stojí v usnesení. Už minulý pátek pustili v kauze Motol z vazby bývalého ředitele Miloslava Ludvíka.
Vedle Ludvíka a Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl propuštěn z vazby již na začátku srpna.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.
Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel. Oba jsou rovněž mezi stíhanými.