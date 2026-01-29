Exnáměstka z Motola Budinského propustí z vazby, strávil v ní téměř rok

Autor: ,
  10:30aktualizováno  10:30
Žalobkyně propustí z vazby bývalého náměstka ředitele motolské nemocnice Pavla Budinského. Ten v ní strávil jedenáct měsíců kvůli podezření z korupce.
Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....

Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18. června 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....
Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....
Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....
Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....
25 fotografií

„Mohu potvrdit, že pan Budinský bude během dnešního dne propuštěn z vazby na svobodu,“ uvedl Budinského advokát Michal Sýkora pro server Seznam Zprávy, který o tom informoval.

Budinského propustila z vazby evropská pověřená státní zástupkyně Zdeňka Pavlásková po více než jedenácti měsících. Budinský čelí obvinění z rozsáhlé korupce.

Budinský bude podle rozhodnutí žalobkyně na svobodě pod dohledem probačního úředníka. Musí se každý den v určených časech zdržovat v místě svého bydliště. Exnáměstkovi Pavláskové také zakázala vycestovat do zahraničí.

„Obviněnému se ukládá povinnost zdržovat se v místě svého faktického bydliště,“ stojí v usnesení. Už minulý pátek pustili v kauze Motol z vazby bývalého ředitele Miloslava Ludvíka.

Vedle Ludvíka a Budinského je stíhaný například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl propuštěn z vazby již na začátku srpna.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv.

Dotační podvody s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel. Oba jsou rovněž mezi stíhanými.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.