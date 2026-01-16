Exnáměstek Motola Budinský viněný z korupce zůstane ve vazbě. Hrozí útěk

Autor: ,
  12:45aktualizováno  12:45
Soud ponechal ve vazbě bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského viněného z korupce. Obává se, že by mohl utéct nebo pokračovat v páchání trestné činnosti, řekla soudkyně Marika Zahradníčková. Budinského advokát Michal Sýkora dodal, že si jeho klient ponechal lhůtu podat si proti rozhodnutí stížnost.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Soud Budinského žádost o propuštění z vazební věznice v pátek zamítl. Kvůli údajnému úplatkářství nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě je také někdejší ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.

„Nabízené náhrady vazby nebyly shledány dostatečné,“ uvedla soudkyně, nechtěla však být konkrétnější v tom, jaké záruky Budinský nabízel. Podle Sýkory muž nabízel, že bude pod dohledem probačního úředníka či že se za něj někdo zaručí. Ani advokát ale nechtěl komentovat, zda jeho klient nabízel i kauci.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Budinského i Ludvíka poslal soud do vazby na konci února. Příští měsíc tak uplyne roční lhůta. „Pokud by nebyla podána obžaloba, tak budou muset být z vazby propuštěni. Pokud obžaloba podaná bude, tak vazba může trvat,“ uvedla Zahradníčková.

Podle Sýkory však Budinský do konce února čekat nechce. „My jsme jednoznačně avizovali, že máme zájem být propuštěni z vazby co nejdříve,“ uvedl právník. „Doufali jsme, že to bude již dneska,“ dodal.

Soud projednává žádost bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského viněného z korupce o propuštění z vazby. (16. ledna 2025)
Soud projednává žádost bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského viněného z korupce o propuštění z vazby. (16. ledna 2025)
Soud projednává žádost bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského viněného z korupce o propuštění z vazby. (16. ledna 2025)
Soud projednává žádost bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského viněného z korupce o propuštění z vazby. (16. ledna 2025)
46 fotografií

Kriminalisté v motolské kauze stíhají 19 lidí. Vedle Ludvíka a Budinského je mezi nimi advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Na rozdíl od Ludvíka a Budinského byl ale Jansta na začátku srpna propuštěn z vazby.

Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.

Policisté v kauze obstavili majetek Ludvíka, Budinského i Jansty.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.