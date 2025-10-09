Podle informací iDNES.cz by ANO mělo mít v novém kabinetu devět křesel, Motoristé tři a SPD dvě, v nichž by měli usednout experti. K tomu by měl šéf SPD Tomio Okamura získat ještě post předsedy Sněmovny.
Oproti původnímu plánu, kdy právě SPD mělo získat pozici ministra vnitra, se ale situace změnila. A to poté, co Okamura prohlásil, že by v případě vstupu do vlády jeho hnutí usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, což zdůvodnil mimo jiné vlastním stíháním v případu předvolebních plakátů.
Reakce Babiše na to byla okamžitá. Výrok označil za nevhodný a slíbený resort Okamurovi vyměnil za ministerstvo obrany. V souvislosti s jeho obsazením padlo podle informací iDNES.cz ze strany SPD hned několik jmen. Mluvilo se o bývalém náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi nebo exministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.
Nakonec se ale asi vládního angažmá dočká Jiří Hynek, někdejší prezidentský kandidát a v současnosti prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. „Moc se omlouvám, ale nemohu to komentovat,“ napsal v reakci na dotaz iDNES.cz.
Do čela resortu vnitra by měl za ANO nakonec nastoupit exministr obrany Lubomír Metnar. Vnitro už vedl půl roku mezi prosincem 2017 a červnem 2018 v Babišově první vládě, která nezískala důvěru.