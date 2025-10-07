„Petr Fiala odvedl velký kus práce, v jisté chvíli zachránil ODS, za to mu patří velké poděkování, ale nemyslím si, že s tímto volebním výsledkem může ve vedení ODS přežít,“ řekl anonymně iDNES.cz jeden z členů výkonné rady.
Ve straně se nejvíc skloňuje jako Fialův možný nástupce končící ministr dopravy Martin Kupka. Ten zatím veřejně řekl jen, že strana svolá kongres, na kterém bude volit nové vedení, zřejmě už v lednu. Původně jej plánovali udělat později na jaře.
Odmítá však spekulovat, jestli se o funkci předsedy ODS bude ucházet. Záležet bude i na tom, jak se rozhodne sám Fiala. „Proti Petru Fialovi nikdy nepůjdu, jako premiér řídil naši zemi v těžkých časech,“ sdělil k tomu stručně Kupka.
V úterý dopoledne redaktorka iDNES.cz zahlédla Kupku, jak vchází do sídla ODS v Brně. Večer ho i s Fialou čeká jednání s dalšími členy výkonné rady v Praze.
Fiala zatím nedal jasné stanovisko k tomu, zda by chtěl znovu kandidovat na předsedu. Členové výkonné rady nejsou jednotní v názoru, jestli by měl skončit. Další z nich anonymně redakci popsal, že podle něj by Fiala měl zůstat. Oceňuje na něm, že koalici SPOLU dokázal na počet hlasů dovést k podobnému výsledku jako před čtyřmi lety. V roce 2021 ji volilo 1 490 000 voličů, teď 1 313 000. Líbí se mu, jak v posledním půlroce vedl kampaň i to, že po Václavu Klausovi je teprve druhý premiér ODS, který vládl celé čtyři roky.
Lidovci některé členy ODS naštvali
Debatu v úterý večer povede výkonná rada i o tom, co dál s projektem SPOLU. Ve volbách koalice získala 52 mandátů, z toho 27 ODS. Některé přední kandidáty ODS ale přeskákali lidovci, což je naštvalo. Ve straně se proto už mluví o tom, že by měli pokračování projektu SPOLU minimálně zvážit.
„Lidovci si díky SPOLU zachránili existenci. Jejich chladnokrevnost a touha ODS vykroužkovat mě během kampaně často překvapila. Pro ODS byli tichými zabijáky,“ zkritizoval KDU-ČSL pro Novinky.cz lídr jihočeské kandidátky Jan Bauer z ODS. Do Sněmovny se dostal, více hlasů než on ale dostali lidovci František Talíř a Jan Bartošek.
Přitom zrovna v Jihočeském kraji loni v krajských volbách ODS v čele s Martinem Kubou dominovala. Hejtman Kuba je rovněž členem výkonné rady a zároveň projekt koalice SPOLU dlouhodobě otevřeně kritizuje. Z jeho strany tedy určitě nebude zaznívat podpora dalšího pokračování koalice.
Koalice jen pro některé volby
V Moravskoslezském kraji se pak nedostal první místopředseda strany Zbyněk Stanjura, ve Zlínském Stanislav Blaha. Oba se výkonné rady také zúčastní. „Své názory sdělím napřed kolegům. Nechci spekulovat. Sám jsem zvědavý, jaké témata tam budou zaznívat. My na to ve Zlínském kraji máme názor dlouhodobý, ale budu ho prezentovat buď na výkonné radě nebo na kongresu,“ sdělil Blaha.
Možný scénář pokračování koalice SPOLU pro iDNES.cz nastínil další člen výkonné rady Jan Skopeček: „Může to ve finále dospět k tomu, že koalice SPOLU bude projekt pro některé typy voleb a pro některé regiony,“ predikoval Skopeček. „Dovedu si představit, že se například domluvíme do senátních voleb, ale je potřeba si přiznat, že hlavní cíl na celostátní úrovni – to znamená zabránit Andreji Babišovi vládnout, nevyšel,“ dodal.
Součástí koalice SPOLU jsou i TOP 09 a KDU-ČSL. Největší smysl v jejím pokračování vidí TOP 09, lidovci si také tolik jistí nejsou. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný ale odmítá, že by vedli vůči svým koaličním partnerům z ODS neférovou kampaň.
„Pana Blahu přeskočil kandidát ODS Štěpán Slovák. Takže to je spíš věcí ODS a toho, jakým způsobem sestavovali kandidátky. Do toho vůbec nechci zasahovat. Stejně tak Zbyňka Stanjuru přeskákala z ODS paní Němečková Crkvenjaš a Jakub Janda. Není to o tom, že bychom nějak soupeřili,“ reagoval Výborný.
V Poslanecké sněmovně strany vytvoří tři samostatné kluby. Stejně jako v uplynulých čtyřech letech.