Buďte opatrní, doporučují české úřady turistům kvůli koronaviru v Číně. Mimořádná opatření se zatím neplánují

Praha Při cestě do čínského města Wu-chan radí české ministerstvo zahraničí kvůli šíření nového koronaviru preventivně používat ústní roušky a vyvarovat se míst s velkou hustotou lidí. Ministerstvo to v úterý uvedlo na svém webu. Ministerstvo se obává, že by se kvůli nadcházejícím svátkům v Číně mohl virus dostat do dalších zemí, včetně Česka.

Ministerstvo zdravotnictví ale ČTK sdělilo, že pravděpodobnost zavlečení nového koronaviru do Evropské unie je zatím nízká. Neplánuje proto nyní mimořádná opatření, jako třeba kontroly leteckých pasažérů.

Čínský koronavir je přenosný mezi lidmi. Kvůli oslavám lunárního Nového roku hrozí jeho masivní rozšíření do světa Nový koronavirus způsobující onemocnění plic už nakazil stovky lidí v Číně, z nichž šest zemřelo, a byly zaznamenány i jednotlivé případy nákazy v okolních zemích. „Vzhledem k nadcházejícímu zvýšenému cestování čínské populace v době svátků čínského nového roku v posledním lednovém týdnu jak vnitrostátně, tak i mimo území Číny, se může tento koronavirus rozšířit i do dalších zemí, včetně ČR,“ sdělilo v úterý české ministerstvo zahraničí. Lidé by tak podle úřadu měli dbát při případné cestě do Wu-chanu zvýšené opatrnosti. „Vzhledem k tomu, že ČR nemá přímé letecké spojení s městem Wu-chan, které je ohniskem nákazy, tak v současné době nejsou zvažována opatření typu příletového screeningu u leteckých pasažérů,“ sdělila ČTK Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Vývoj situace kolem nového koronaviru ale podle ní ministerstvo sleduje. Na základě informací od Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) bude úřad rozhodovat o případných opatřeních. Český Státní zdravotní ústav v pondělí na svém webu sdělil, že podle ECDC je vzhledem k menší dopravě mezi evropskými státy a Wu-chanem jen malá pravděpodobnost přenosu nákazy do zemí Evropské unie. I pro Evropany cestující do Wu-chanu je podle střediska pravděpodobnost onemocnění novým koronavirem malá. Některá letiště po celém světě zavedla kontroly lidí přilétajících z Wu-chanu. S Prahou však nemá letiště v jedenáctimilionovém Wu-chanu přímé spojení. Letiště Václava Havla v Praze má přímé spojení jen se čtyřmi destinacemi v Číně, ale žádná z nich není v provincii, kde leží Wu-chan. V médiích se objevily zprávy o výskytu neznámého onemocnění dýchacích cest ve Wu-chanu na konci loňského prosince. Podle médií byly tehdy případů asi tři desítky. Nyní je už v Číně podle posledních informací nakažených 291 lidí. Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Jedná se o lidi, kteří předtím navštívili Wu-chan. Původ viru dosud není znám, ale podle WHO se zřejmě na člověka přenesl od nakažených zvířat. Čínské úřady v úterý oznámily, že se tento koronavirus může šířit i z člověka na člověka.